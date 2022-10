Samuele Marchetti scelto per rappresentare l’Emilia Romagna nel campionato italiano kart a squadre. In questo weekend del 30 ottobre è di scena sul Circuito Cogiskart di Corridonia la 37ma edizione del Campionato Italiano per Squadre Regionali, evento che tradizionalmente conclude la stagione agonistica di karting. Sono presenti 12 squadre e circa 120 piloti. Il programma prevede per venerdì 28 ottobre prove libere; a seguire sabato 29 ottobre prove libere, prove libere ufficiali, prove ufficiali di qualificazione, buffet di benvenuto; domenica 30 ottobre presentazione delle Squadre, Gara-1 e Gara-2, premiazione finale. La Lombardia con il maggior numero di successi, la Puglia campione uscente. Nell’Albo d’Oro della manifestazione in svolgimento fin dal 1972, è la Lombardia la squadra che vanta il maggior numero di vittorie con 8 successi, seguono l’Abruzzo con 7 successi, il Lazio con 6, le Marche 4, Veneto 3, Emilia 2, Romagna 2, Puglia 2, Sicilia 1, Toscana 1. Campione uscente è la Puglia.

Di seguito la composizione delle 12 squadre con i loro piloti. EMILIA ROMAGNA (Coach Giancarlo Goldoni) 13 - 60 MINI - TAGLIAFERRI NICOLAS - PAROLIN-TM 14 - 60 MINI - BENEDETTI FEDERICO - FA-TM 13 - KZ2 - MARCHETTI SAMUELE - MARANELLO-TM 14 - KZ2 - TENTONI TOMMASO - MARANELLO-TM 13 - KZN Under - DONINI MATTEO - KR-TM 14 - KZN Under - ZANOTTI ALESSIO - MARANELLO-TM 13 - KZN Senior - DALL'OLIO ROBERTO - MARANELLO-TM 14 - KZN Senior - RIZZIOLI RICCARDO - KR-TM.

La fase finale in TV e Live Streaming. La fase finale è trasmessa in diretta domenica 30 ottobre dalle ore 9:15 (presentazione squadre), gara-1 dalle ore 9:50, gara-2 dalle ore 13:25, su ACI Sport TV (Sky canale 228), diretta Live Streaming e on demand sul sito www.acisport.it, diretta sulla pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting. https://www.acisport.it/it/CIK/home

"Il pilota forlivese ritorna quindi in pista dopo la gara club di Pomposa dove nelle qualifiche aveva ottenuto il secondo tempo a soli tre centesimi dalla pool, Marchetti parte bene e prende la testa della gara posizione che mantiene fino all’ottavo giro dove subisce il sorpasso di Rigodanza, mantiene la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi nonostante la rottura del sedile che ha compromesso la sensibilità di guida, in gara due sostituito il sedile Marchetti parte secondo e alla prima curva attacca la prima posizione all’esterno ma all’uscita della curva viene toccato e buttato fuori dal sua avversario, peccato perché il giovane pilota del Racing Team Le Fonti aveva tutte le potenzialità per vincere la gara. Archiviata la gara di Pomposa ecco che in questo fine settimana Marchetti potrebbe subito riscattarsi rappresentando la sua regione nella categoria KZ.2 sempre con il suo Kart Maranello motorizzato TM dei fratelli Brunelli, supportato dal babbo Tonino ma soprattutto dal bravissimo Coach Giancarlo Goldoni, il quale insieme al suo staff ieri hanno consegnato le tute personalizzate per questa finale a squadre del Campionato Italiano Kart. Dal Racing Team Le Fonti parte un grande in bocca al lupo e un urlo Forza Emila Romagna".