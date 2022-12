Sarà un Natale di tornei per l'Under 15 Eccellenza e l'Under 17 Eccellenza

Saranno impegnati in due prestigiosi tornei natalizi i ragazzi del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. L’Under 17 Eccellenza prenderà parte al Trofeo Bruna Malaguti, storico torneo che si disputa a San Lazzaro e giunto alla 32esima edizione, mentre l’Under 15 Eccellenza disputerà il Trofeo “Memorial Alvise Corsato 2022”.

Partendo proprio dal “Bruna Malaguti”, sarà un onore per i nostri ragazzi scendere in campo con le migliori squadre del panorama nazionale, così come è stato un onore, per la società, avere ricevuto l’invito di partecipazione. Tra le partecipanti, Virtus Bologna, Orange1 Bassano, Stella Azzurra Roma, Pallacanestro Reggiana, Pallacanestro Trieste e tante altre. Il torneo si giocherà dal 2 al 6 gennaio.

Per ciò che riguarda l’Under 15, invece, primo appuntamento martedì contro la Dbs Roma (ore 19:00), e i successivi impegni dipenderanno dai risultati della prima giornata. Il memorial si giocherà a Ferrara e saranno presenti, anche Virtus Bologna, VL Pesaro, Pallacanestro Reggiana e Dolomiti Trento.