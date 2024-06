Scatta la stagione estiva di nuoto in vasca lunga: un inizio alla grande per il Rari Nantes Romagna

È iniziata alla grande, per Rari Nantes Romagna, la stagione estiva di nuoto in vasca lunga (50 metri), che si concluderà con i campionati italiani di Roma a metà agosto. Tanti sono stati, infatti, i risultati eccellenti raggiunti nelle prime gare disputate fin’ora.

Nel “Campionato Italiano Ragazzi”, svoltosi a Bologna a fine maggio, Rari Nantes si è piazzata al secondo posto in Emilia Romagna e al 29° posto in Italia (su oltre 200 società partecipanti), superata solo dalla fortissima Cn Uisp Bologna (prima in regione).

Poi, nella prima settimana di giugno, i giovani atleti della società forlivese hanno partecipato a due importanti meeting: quello di Molinella, dove la società ha ottenuto ancora la seconda posizione in classifica, sempre dietro a CN Uisp Bologna, e poi il glorioso Trofeo Nicoletti di Riccione, dove i forlivesi si sono distinti con performance superlative: Diego Gatta (2008) ha conquistato un prestigioso bronzo nei 400 misti cat. R2, superando il proprio miglior tempo personale, ed è arrivato in finale nella gara dei 200 farfalla, sfiorando il tempo minimo per le gare nazionali della sua categoria. Riescono invece nell’impresa, di strappare il pass per gli Italiani, Urbini Andrea (2008) nei 100 e 200 dorso e Riccardo Ravaioli (2006) nei 100 farfalla, entrambi con prestazioni notevoli. Al “Nicoletti” si sono messi in luce anche Alice Rondoni, Bianchi Julian, Giovanni Samorì, Thomas Lazzarini e Luca Bravaccini, migliorandosi sensibilmente nelle proprie performance personali.

Sempre nelle stesse giornate di Riccione, un gruppetto di nuotatori di Rari Nantes ha preso parte ai regionali di nuoto di fondo in mare: tra tutti, si è distinta Sofia Ravaioli (2006), arrivata seconda nella gara del miglio marino, mentre Giusy Belperio (2008) si è classificata terza nei 3000 metri. Immensamente soddisfatti di questo inizio estate sono gli allenatori di Rari Nantes Romagna, che seguono quotidianamente, con estrema professionalità e cura, tutti gli atleti il “gruppo dei Categoria”: Marco Mambelli, Vania Panichi e Ivan Ricci. Il prossimo impegno per la società sarà il trofeo Sis a Roma, dal 25 al 27 giugno, un meeting nazionale importantissimo che si svolgerà al Foro Italico e che varrà come occasione di qualifica per i nazionali.