Scherma, altre gioie: Palazzi e Versari trionfano nella Coppa Italia Regionale

E’ iniziato, con la fase regionale della Coppa Italia, il percorso che assegnerà gli ultimi posti disponibili per i Campionati Italiani Cadetti, Giovani e Assoluti; numerosi Forlivesi sono riusciti a conquistare la qualificazione alla fase nazionale, ottenendo ottimi risultati alla selezione regionale. Le qualificazioni Cadetti e Giovani si sono svolte lo scorso weekend a Faenza, mentre quelle della categoria Assoluti si sono svolte con una settimana di anticipo a Bologna.

A trionfare nella prova maschile della categoria Giovani è Alessandro Palazzi che dopo il complicato infortunio di inizio stagione, torna alla vittoria vincendo nettamente tutti gli assalti di giornata. Sul podio anche Tommaso Vasumi che conquista un ottimo 3° posto. Bene anche Mattia Liuzzi, 6°, Filippo Bassi, 10° e Andrea Callegati 11°. Si fermano ai sedicesimi ma ottengono comunque la qualificazione: Leonardo Tondini, 17°, Adriano Rocco, 18°, Riccardo Cappelletti 24°, Andrea Gemelli, 27°, e Marco Bulgarelli, 28°.

In campo femminile è Greta Versari ad aggiudicarsi la gara Giovani, salendo sul gradino più alto di un podio tutto al forlivese. Il secondo posto è occupato da Chiara Castagnoli mentre Mariachiara Testa è terza classificata. Un grande risultato per le spadiste forlivesi considerando che tutte e tre sono ancora Under 17. Molto bene anche Francesca Morosi che chiude al 7° posto.

Tra i Cadetti il miglior risultato arriva da Andrea Callegati che grazie ad una grande prestazione ottiene il 3° posto. Qualificazione guadagnata anche da Riccardo Cappelletti, Adriano Rocco e Gabriele Samorì, fermati negli ottavi di finale. Anche nella categoria Cadette tutte le forlivesi ottengono l’accesso alla fase nazionale; Francesca Morosi e Lucia Lena si fermano ai quarti di finale e chiudono rispettivamente al 5° e al 6° posto. Bene anche Lucia Guarini ,nona, e Matilde Bulgarelli, tredicesima.

Per quanto riguarda la categoria Assoluti, il migliore in campo maschile è l’istruttore Alexei Efrosinin che conquista il terzo gradino del podio. Tra i primi 8 anche Riccardo Genovese che chiude 6°. Buona gara anche per Tommaso Vasumi, 12°, Alessandro Palazzi, 17°, e Mattia Sgubbi, 18°. Nella categoria femminile splendida prova della classe 2007 Viola Casali che si avvicina alla vittoria e termina al 2° posto. Tra le migliori anche la coetanea Mariachiara Testa settima classificata. Bene anche Alice Franchini, undicesima, e Greta Versari, tredicesima.