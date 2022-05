Scherma, Campionati del Mediterraneo: splendido argento per Leonardo Cortini

Convocato dal commissario tecnico della nazionale, lo spadista Leonardo Cortini si è reso subito protagonista nella prima giornata dei Campionati del Mediterraneo che si stanno svolgendo ad Amman, in Giordania. Il forlivese ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella prova individuale della categoria Cadetti. Nella fase a gironi Cortini ottiene l’en plein di vittorie nei 5 assalti disputati, e si presenta come numero 2 al tabellone di Eliminazione diretta.

Dopo aver saltato i sedicesimi, il forlivese prima trionfa agli ottavi contro lo spagnolo Ruiz per 15-12 e poi supera l’omanese Alshuaibi 15-5 nei quarti di finale, assicurandosi così una posizione sul podio. In semifinale arriva un altro successo per 15-5 sul connazionale De Pol, mentre in finale ad avere la meglio è il turco Yeter. Una grandissima soddisfazione per Cortini che ha rappresentato al meglio i colori italiani e forlivesi, conquistando un fantastico argento ad un evento d’importanza internazionale.