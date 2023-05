Scherma, Campionati Italiani Cadetti e Giovani: Chiara Castagnoli ad un passo dal podio

In uno degli eventi più importanti della stagione schermistica, i migliori spadisti del panorama giovanile italiano si sono misurati a Padova dal 25 al 28 Maggio, nel Campionato Italiano Under 17 e Under 20. Presenti alla competizione numerosi forlivesi, grazie agli ottimi risultati conseguiti durante l’anno sportivo. Nella categoria Cadette, Chiara Castagnoli si ferma ai piedi del podio al termine di un equilibrato quarto di finale. La spadista forlivese, nei tabelloni precedenti, ha superato in maniera netta tutte le avversarie, fino a conquistare la settima posizione della classifica finale. Si interrompe agli ottavi la prova di Asia Vitali, poi nona, sconfitta dalla futura campionessa italiana. Stop ai 32esimi per Francesca Morosi e Greta Versari, mentre si fermano al turno precedente Anita Sgubbi e Mariachiara Testa.

Tra le Giovani sono 4 le forlivesi qualificate, tutte ancora appartenenti alla categoria Under 17. Il miglior risultato arriva da Asia Vitali, fermata ai sedicesimi in uno sfortunato assalto contro la numero 1 del ranking italiano Under 20. Termina ai 32esimi la gara di Mariachiara Testa, mentre si conclude ai 64esimi quella di Chiara Castagnoli e Greta Versari. Nella categoria Giovani al maschile, eccellente prestazione per Leonardo Cortini e Mattia Liuzzi, entrambi capaci di spingersi fino agli ottavi di finale in una gara dall’altissimo tasso tecnico. I due forlivese chiudono rispettivamente al 12° e al 13° posto. Bene anche Nicolò Sonnessa, classe 2008, che si ferma ai 32esimi.

Leggermente sottotono la categoria Cadetti, dove Nicolò Sonnessa, Leonardo Cortini e Riccardo Magni mancano di poco l’ingresso nei primi 32. Stop al turno precedente per Marcello Ghetti ed Adriano Rocco. Gli ultimi appuntamenti della stagione schermistica saranno i Campionati Italiani Assoluti Individuali, i Campionati Nazionali Gold e Silver Assoluti ed i Campionati Italiani a Squadre dove il team maschile cercherà di confermare la presenza in A1 per il quinto anno consecutivo mentre quello femminile si misurerà per la prima volta nella serie A2.