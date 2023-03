Scherma, Campionati mondiali Giovani e Cadetti: convocato il forlivese Leonardo Cortini

Per la quarta volta nella storia, la cittadina bulgara di Plovdiv ospita un grande evento schermistico internazionale. Dal 1 al 9 aprile sulle pedane installate nei padiglioni della Fiera Internazionale si svolgeranno i Campionati del Mondo Under 17 e Under 20. Sono cinque gli atleti provenienti dalle sale scherma dell’Emilia Romagna convocati dai commissari tecnici dell’Italia. Il programma della competizione si articolerà in blocchi da tre giornate, in ogni blocco si disputeranno le gare di una singola arma con la prova individuale Under 20, seguita dalla prova individuale Under 17 e, infine, la prova a squadre Under 20.

Ad aprire il programma sarà la sciabola, toccherà poi al fioretto e, per ultima, alla spada. Il primo atleta regionale a salire in pedana, sabato 1. aprile, sarà Marco Mastrullo, atleta foggiano in forza da quest’anno alla Virtus Scherma Bologna. L’allievo del Maestro Tommaso Dentico è Campione Europeo Under 20 in carica, titolo vinto in febbraio a Tallinn. Mastrullo sarà in gara anche lunedì 3 aprile nella prova a squadre. Un’altra virtussina, Giada Likaj, è stata convocata con il ruolo di riserva in patria per la gara Under 17 di sciabola, programmata domenica 2 aprile. Giada salirà in pedana in caso di defezione di qualche compagna. Venerdì 7 aprile toccherà a Matteo Galassi, atleta del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri.

Il CT della spada, Dario Chiadò, lo ha selezionato unicamente per la prova individuale; Galassi, Campione italiano in carica delle categorie Cadetti e Giovani, non farà parte del quartetto azzurro che tirerà domenica 9 aprile. Grande attesa sabato 8 aprile per il forlivese Leonardo Cortini, vincitore a Tallinn del titolo continentale Under 17. Nella stessa giornata nella gara femminile Cadetti salirà in pedana la compagna di sala di Cortini al Circolo Schermistico Forlivese, Mariachiara Testa. L’Italia è reduce dalla doppia vittoria nel Medagliere sia Cadetti che Giovani agli Europei di Tallinn, dove la spedizione azzurrina ha chiuso la kermesse continentale con un totale di 15 medaglie di cui ben otto d’oro. Nell’ultima edizione del Mondiale Under 20 e Under 17 dello scorso anno a Dubai, invece, il Tricolore scalò il podio in otto occasioni, issandosi due volte sul gradino più alto (con le squadre degli sciabolatori e dei fiorettisti).