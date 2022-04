Scherma, campionati Regionali: sette titoli per il Circolo Schermistico Forlivese

In attesa dei Campionati Italiani di tutte le categorie, sono stati assegnati i titoli regionali Under 14, Cadetti e Giovani nella manifestazione tenuta a Faenza sabato e domenica. I tantissimi forlivesi presenti, divisi in 15 categorie diverse tra Spada e Fioretto, sono riusciti a portare a casa ben sette titoli regionali, oltre a numerosi piazzamenti sul podio. Nelle categorie superiori di Spada Femminile fantastica doppietta per Asia Vitali che prima conquista la gara Cadette, mentre il giorno seguente si impone anche tra le Giovani.

Grandi protagoniste delle due prove femminili sono anche Mariachiara Testa e Chiara Castagnoli; entrambe terze classificate tra le Cadette e nelle prime 8 nella gara Giovani. A vincere il titolo della Spada Maschile Cadetti è Leonardo Cortini, che proprio nei giorni scorsi, è stato convocato dal ct della Nazionale di Spada, per partecipare ai Campionati del Mediterraneo Cadetti che si svolgeranno a metà Maggio ad Al Salt, in Giordania. Nella prova Giovani grande prestazione per Filippo Bassi che imbattuto fino alla finale, chiude al 2° posto. Benissimo anche Federico Bagattoni 3° Classificato.

Nella categoria Allievi di Spada, dopo una finale tutta al forlivese, si aggiudica il titolo Riccardo Magni. Secondo posto per Nicolò Sonnessa, vincitore però della prova di Fioretto. Tra i migliori anche Matteo Maddalena e Davide Castellani che chiudono rispettivamente al 5° e all’ 8° posto. Tra le Allieve buon 7° posto per Viola Amadei. Nella categoria Ragazzi Nicolò Ceccaroni ottiene un ottimo 3° posto. Bene anche Gioele Masini, 7° classificato. Altri due piazzamenti sul podio arrivano dalle Ragazze con Margherita Ugolini, seconda, e Carlotta Versari, terza.

Tra i Giovanissimi Luca Castellani è 3° nella Spada e 6° nel Fioretto, mentre Ernesto Spazzoli è 6° nella Spada e 2° nel Fioretto. Nella categoria Giovanissime di Fioretto Luna Onofrei vince il titolo dopo la finale con la compagna Francesca Spinelli, seconda classificata. Nella prova di spada entrambe conquistano il terzo gradino del podio. L’ultimo titolo arriva dalla categoria Maschietti; Lorenzo Balelli vince la prova di Spada e chiude 3° quella di Fioretto. Molto bene anche Geremia Romagnoli 6° nella gara di Spada.

Nelle foto le categorie Giovani, Giovanissime e Maschietti