Scherma, Campionato Regionale Under 14: tris di titoli con Ceccaroni, Balelli e Fiori

Faenza ha ospitato il Campionato Regionale di Spada per tutte le categorie Under 14, con il Circolo Schermistico a confermarsi società di punta della regione, vincendo ben 3 titoli sulle 7 gare a cui ha preso parte. Tra i più grandi, nella categoria Allievi, la vittoria è andata a Nicolò Ceccaroni, seguito sul podio da Mattia Fabbri, terzo, e da Gioele Masini, ottavo. Termina poco dietro Gianluca Niewiarczuk, undicesimo.

Nelle Allieve, entrambe le atlete forlivesi in gara hanno ottenuto un posto sul podio; Margherita Ugolini chiude al secondo posto mentre Carlotta Versari è terza. Nella categoria Ragazzi si sono guadagnati un posto tra i primi 8, Luca Castellani, quinto, e Carlo Montalti, ottavo. Tra le Ragazze Francesca Spinelli si è piazzata seconda, mentre Luna Onofrei ha chiuso in terza posizione. Segue Matilde Palmieri nona classificata. Nei Giovanissimi ha conquistato il titolo Lorenzo Balelli, confermandosi il numero 1 del ranking italiano. Il terzo titolo forlivese della manifestazione è arrivato da Filippo Fiori, aggiudicandosi la prova nella categoria Maschietti. Bene anche Ettore Gentilini, sesto. Tra le Bambine, sedicesimo posto per Anita Scarpellini.

I prossimi grandi appuntamenti saranno la seconda prova nazionale Under 14 che si svolgerà il prossimo weekend a Vercelli e i Campionati Mondiali Cadetti dove Leonardo Cortini e Mariachiara Testa, convocati dal Ct della nazionale di Spada, rappresenteranno i colori forlivesi e italiani a Plovdiv (Bulgaria) nella giornata di sabato 8 aprile.

Nella foto la rappresentativa femminile