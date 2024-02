Scherma, convocazione europea per Testa e Sonnessa. E il Trofeo Città di Forlì è un successo

Selezionati dal Ct della nazionale di Spada, Mariachiara Testa e Nicolò Sonnessa prenderanno parte al Campionato Europeo Under 17 che si svolgerà a Napoli a partire dal 22 Febbraio. Per Nicolò Sonnessa si tratta della prima esperienza ad una competizione di questo livello; il forlivese, dopo aver fatto parte della prima squadra italiana all’ultima prova del circuito europeo Cadetti, è stato riconfermato nel quartetto nazionale e salirà in pedana prima il 22 febbraio per la prova individuale e successivamente, il 24 febbraio per la prova a squadre. Mariachiara Testa, già convocata ai Campionati Mondiali dello scorso anno, ha svolto un ruolo centrale nella squadra titolare durante tutta la stagione corrente e affronterà la prova individuale il 23 Febbraio, mentre la competizione a squadre sarà il 25 Febbraio. Scherma forlivese presente anche ai Campionati Asiatici Under 17 che si stanno svolgendo in Bahrein, le sorelle Zakiya ed Elissa Chraim, in rappresentanza della nazionale del Libano, hanno ottenuto rispettivamente la 17esima e la 54esima posizione nella prova individuale.

In attesa dell’importante Kermesse Continentale, si è svolto, diviso in due tappe, il Trofeo Città di Forlì: l’11 febbraio è toccato alle categorie Under 14, a squadre, e Under 10, mentre il 18 Febbraio gli Assoluti hanno gareggiato in una competizione dall’elevato tasso tecnico. Entrambe le manifestazioni sono state un ottimo allenamento in vista delle imminenti prove nazionali. Nei Ragazzi-Allievi medaglia d’argento per la squadra forlivese composta da Lorenzo Balelli, Luca Castellani, Ernesto Spazzoli e Dario Moreni. Stesso risultato per Francesca Spinelli, Luna Onofrei e Matilde Palmieri che nella categoria femminile chiudono seconde. Quinto posto per la seconda squadra compostta da Valentina Francisconi, Lucia Naldini, Maria Domenica D’Agostini e Viola Bolognesi.

Trionfo forlivese nella categoria Maschietti-Giovanissimi con Luca Lombini, Filippo Fiori, Dario Bassi ed Ettore Gentilini. Terzo posto per Forlì 2 composta da Pietro Navacchia, Luca Gramellini e Matias Paparella. Bene anche Forlì 3 che con Giacomo Gimelli, Filippo Reseda, Leon Zamboni e Giulio Mazzotti chiude ottava.

Tra le Bambine/Giovanissime sesta piazza per Noemi Canducci, Adele Amico, Anita Scarpellini e Ilenia Di Gregorio. Nelle categorie Under 10 emergono Giulio Gentilini, Leonardo Bagattoni, Enrico Soglia, Anita Casacci ed Edoardo Berti tra le Prime Lame e Pietro Guarini, Yulia Fantini, Elena Savadori e Leonardo Mantellini tra gli Esordienti.

Relativamente alla categorie Assoluti, ad aggiudicarsi la prova maschile è Riccardo Masarin della Società del Giardino Milano, che in finale ha avuto la meglio sul forlivese Leonardo Cortini per 15-14. Terzo posto per un altro forlivese, Adriano Rocco, che completa il podio insieme a Pietro Nicoli del Circolo Castelfranco Veneto. Seguono in classifica dal 5° al 7° posto Riccardo Magni, Fabrizio Di Marco e Marco Malaguti. Nella categoria Femminile la vittoria è andata a Beatrice Fava del Circolo Ravennate della Spada. Secondo posto per la forlivese Asia Vitali, anche lei fermata all’ultima stoccata. Terza posizione per Mariachiara Testa e la trevigiana Alice Spinelli. Bene anche Viola Casali, quinta.