Scherma, Fabrizio Di Marco terzo agli Assoluti. Asia Vitali decima al Femminile

Ben 15 forlivesi, tra Spada Maschile e Femminile, dopo la fase di qualificazione regionale, hanno avuto accesso alla prima prova nazionale Zona 2 categoria Assoluti. A brillare, in una delle gare più competitive della stagione, sono stati Fabrizio Di Marco e Asia Vitali. Nella prova maschile Di Marco, cresciuto all’Accademia della Spada Imola, grazie ad una serie di assalti vinti contro avversari di primo livello, è riuscito a conquistare la semifinale e la medaglia di bronzo. Per il Circolo Schermistico Forlivese è uno dei migliori piazzamenti di sempre nella categoria Assoluti ed oltre alla gioia per il risultato, c’è la soddisfazione di vedere un podio con uno spadista forlivese in mezzo ad atleti della Polizia Fiamme Oro.

Stop nei 32esimi per Filippo Bassi, mentre si erano fermati in precedenza Leonardo Cortini, Mattia Sgubbi, Alexei Efrosinin, Riccardo Magni, Andrea Gemelli e Riccardo Cappelletti. Nella gara femminile, Asia Vitali si è confermata tra le migliori Under 17 italiane e oltre al decimo posto finale, conquistando anche l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti. Ottimi risultati sono arrivati anche da Mariachiara Testa e Alice Franchini, che dopo lo stop ai 16esimi, hanno ottenuto rispettivamente il 20° e il 30° posto. Chiudono poco più indietro Viola Casali, Anita Sgubbi, Chiara Castagnoli e Francesca Morosi.