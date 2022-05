Scherma, Filippo Bassi brilla alla Coppa Italia Nazionale

In attesa dei Campionati Italiani di tutte le categorie, sono andate in scena prima a Rovigo e poi ad Ancona, le gare di Coppa Italia Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti, che per coloro che non hanno ancora ottenuto l’accesso alla finale, rappresentano l’ultima possibilità di qualificazione. Nella categoria Giovani Filippo Bassi va ben oltre l’obbiettivo minimo e conquista un fantastico 3° posto. Molto bene anche Tommaso Vasumi, 10°, Andrea Gemelli, 11°, e Massimo Liuzzi, 22°, che ottengono la qualificazione e si vanno ad aggiungere ai già ammessi Federico Bagattoni e Leonardo Cortini.

Tra le Giovani è Anita Sgubbi, grazie all’ ottimo 14° posto, ad aggiungersi alle già qualificate Alice Franchini, Asia Vitali e Viola Casali. Sfiorano invece la qualificazione Greta Versari e Mariachiara Testa fermate ai sedicesimi. Nella categoria Cadetti stop ai trentaduesimi per Adriano Rocco, Matteo Utili e Andrea Callegati. Gìà ammessi alla finale Leonardo Cortini, Tommaso Vasumi e Massimo Liuzzi. Nelle Cadette Francesca Morosi manca per un soffio la qualificazione e chiude ventesima. Saranno presenti alla finale Asia Vitali, Greta Versari, Anita Sgubbi, Viola Casali, Mariachiara Testa e Chiara Castagnoli.

Tra gli Assoluti è ancora Filippo Bassi a mettersi in mostra grazie all’ottimo 7° posto finale su 200 partecipanti. Bene anche Riccardo Genovese che chiude 27° e ottiene la qualificazione. Nelle Assolute va vicino alla qualificazione Alice Franchini, fermata di poco ai sedicesimi dalla vincitrice della prova.

Già ammessi alla finale Francesca Spazzoli, Asia Vitali e Chiara Castagnoli al femminile e Leonardo Cortini al Maschile. Per quanto riguarda gli Under 14, gli spadisti forlivesi sono saliti in pedana nella gara amichevole di Ravenna, ultimo test prima dei Campionati Italiani di Riccione della prossima settimana.

Tra gli Allievi la vittoria è andata a Riccardo Magni, seguito sul podio da Marcello Ghetti, 3°. Molto bene anche Andrea Troiani e Matteo Maddalena rispettivamente 5° e 8°. Nella categoria Ragazzi podio tutto forlivese con Nicolò Ceccaroni 1°, Enea Gentilini 2° e Gioele Masini 3°. Tra i migliori anche Riccardo Cavaliere 6° e Gianluca Niewiarczuk 7°. Tra le Ragazze a trionfare è Margherita Ugolini con Carlotta Versari terza. Nelle Giovanissime 1° posto per Francesca Spinelli e 3° per Luna Onofrei. Tra i Giovanissimi Dario Moreni è 6° classificato mentre Gabriele Ulivi termina 8°. Chiudono i Maschietti con la vittoria di Lorenzo Balelli e il 5° posto di Geremia Romagnoli.