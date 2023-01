Scherma, Cortini indossa il bronzo a Bratislava. Trionfo Regionale per Magni, Amadei, Spinelli e Balelli

Weekend di gare per il Circolo Schermisto Forlivese. Hanno preso parte alla settima tappa del Circuito Europeo Cadetti, svolta a Bratislava tra venerdì e domenica scorsi, Leonardo Cortini nella Spada Maschile e Asia Vitali, Viola Casali, Chiara Castagnoli e Mariachiara Testa nella Spada Femminile. Nella gara maschile, il forlivese Cortini, atleta di punta della nazionale Under 17, nella fase ad eliminazione diretta ha superato in ordine lo svizzero Wicht 15-10, l’olandese Stroop 15-9, lo statunitense Jeyoon 15-6, il francese Lesponne-Denis 15-12 e lo statunitense Bezrodnov 15-14. Sconfitto in semifinale per 15-13 contro lo statunitense Loncar, poi vincitore della prova, Cortini ha ottenuto uno splendido 3° posto finale su 316 partecipanti. Nella gara femminile si sono fermate ai sedicesimi Testa, Vitali e Castagnoli che chiudono rispettivamente in 20esima, 26esima e 32esima posizione la classifica finale da oltre 260 partecipanti. Ha ceduto invece al minuto supplementare del primo turno Casali. Contemporaneamente a Reutlingen (Germania), Alice Franchini ha chiuso al 53° posto la AllStar Cup, tappa del Circuito Europeo Under 23 dall’alto tasso tecnico.

Under 17 e Under 20

Si è svolta a Lugo la fase regionale di qualificazione alla seconda prova zonale delle categorie Cadetti e Giovani. Ad avere la meglio nelle prove Under 17 sono i forlivesi Riccardo Magni e Viola Amadei, entrambi classe 2008, che al primo anno della categoria riescono a conquistare il gradino più alto del podio. Nella gara femminile podio anche per Anita Sgubbi terza classificata. Si sono fermate agli ottavi Licia Mattiello e Lucia Lena, tutte ammesse alla fase zonale oltre alle già qualificate Greta Versari e Francesca Morosi. Nella prova maschile si sono fermati invece ai quarti Riccardo Cappelletti, sesto, e Nicolò Sonnessa, settimo. Stop agli ottavi per Marco Casadei e Andrea Callegati. Qualificazione ottenuta anche da Adriano Rocco, Marcello Ghetti, Matteo Utili e Matteo Maddalena che chiudono tra la 17esima e la 24esima posizione.

Nella gara femminile Under 20, Anita Sgubbi ha sfiorato un’altra posizione sul podio e ha chiuso al 7° posto dopo la sconfitta ai quarti di finale. Qualificazione ottenuta anche da Greta Versari, 18esima, e Viola Amadei, 20esima. Sempre nella categoria Giovani ma al maschile, anche Filippo Bassi ha mancato per un soffio la semifinale, dopo aver ceduto nei quarti per una sola stoccata al poi vincitore della prova, il forlivese ha chiuso al sesto posto. Molto bene anche Massimo Liuzzi e Nicolò Sonnessa che hanno ottenuto rispettivamente il decimo e il dodicesimo posto finale. Stop ai sedicesimi per Leonardo Tondini, Riccardo Cappelletti, Marco Bulgarelli, Mattia Liuzzi, Marco Casadei, Tommaso Vasumi e Matteo Utili. Qualificazione conquistata anche da Riccardo Magni, Marcello Ghetti e Adriano Rocco, fermati al turno precedente. Qualificazione a entrambe le categorie già in tasca per i partecipanti alla Coppa del Danubio.

Under 14

Insieme alle qualificazioni regionali Cadetti e Giovani, si è svolta sempre a Lugo, la Seconda Prova Regionale delle categorie Under 14. Nella categoria Ragazze-Allieve trionfo per Francesca Spinelli che ha avuto la meglio su Margherita Ugolini in una bellissima finale forlivese all’ultima stoccata.

Mancano per poco l’ingresso tra le prime 8 classificate, Luna Onofrei, nona, Matilde Palmieri, 15esima, e Carlotta Versari, 16esima. Tra i Ragazzi/Allievi benissimo Mattia Fabbri che chiude in settima posizione. Fermati invece agli ottavi Nicolò Ceccaroni, nono, e Gioele Masini, decimo. Nei Giovanissimi la vittoria è andata a Lorenzo Balelli, che ha dominato la sua categoria, confermandosi numero uno del ranking. Nella categoria Maschietti ottimo sesto posto per Filippo Fiori. Chiudono poco dietro Luca Gramellini, 16°, ed Ettore Gentilini, 18°.