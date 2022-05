Scherma, Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini": Riccardo Magni si tinge d'argento

Arriva una medaglia d’argento per l’Emilia-Romagna nella quinta giornata di gare al 58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving che si sta disputando a Riccione. A conquistarla è Riccardo Magni del Circolo Schermistico Forlivese nella gara di spada maschile categoria Allievi. Magni si è arreso solo in finale, sconfitto per 15-7 dal siciliano del Cus Catania Giovanni Sinatra, dopo aver conquistato l’accesso alla zona podio grazie al 15-9 su Emanuele Pardini del Club Scherma Lucca ai quarti di finale e aver vinto anche la semifinale con lo stesso identico punteggio su Francesco Lolli del Club Scherma Roma. Per l’Emilia-Romagna, nella stessa gara, arrivano anche due eccellenti piazzamenti nella finale a otto: Nicolò Sonnessa del Circolo Schermistico Forlivese è quinto, mentre Mattia Iori del Club Scherma Koala chiude al settimo posto.