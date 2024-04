Scherma, i risultati degli atleti del Circolo Schermistico Forlivese

Un doppio appuntamento d’importanza nazionale per gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese che a Vercelli e a Rende, hanno preso parte alla seconda prova nazionale Under 14 e al Campionato Italiano Under 23. Nella seconda prova nazionale per le categorie Under 14 il grande protagonista è Lorenzo Balelli, vincitore della competizione Ragazzi. Il N° 1 del ranking italiano si conferma lo spadista da battere, e grazie alle vittorie ottenute in entrambe le prove nazionali, guadagna il prestigioso trofeo Grand Prix per la stagione 2023/2024.

Nella categoria Allieve buona prova per Luna Onofrei e Francesca Spinelli, fermate ai 16esimi. Bene anche Matilde Palmieri che chiude 48esima. Stop nel turno dei 64 per Valentina Francisconi.

Tra gli Allievi, gara da oltre 200 partecipanti, Dario Moreni e Luca Castellani si fermano rispettivamente al 2° e al 1° turno. Nella categoria maschile, buon 23° posto per Luca Lombini mentre nella categoria Bambine Angelica Casoni chiude 30esima. Stop al primo turno per Adele Amico. Nei Giovanissimi, 52esima posizione per Ettore Gentilini.

Dal Campionato Italiano Under 23, manifestazione a cui hanno partecipato i più promettenti spadisti italiani, arriva il brillante risultato di Marco Malaguti. Il forlivese è riuscito ad ottenere una significativa medaglia di bronzo chiudendo al 3° posto davanti ad oltre 150 atleti. Impegnato nella prova maschile anche Filippo Bassi, 39°, fermato dal 2° classificato. Nella categoria femminile benissimo Alice Franchini che ad una stoccata dalla Top 8, chiude in 16esima posizione. Bene anche Asia Vitali che al primo anno di categoria ottiene un bel 23° posto. Stop al primo turno per Greta Versari, anche lei alla prima esperienza in questa competizione.