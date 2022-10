Scherma, il forlivese Remondini argento al Circuito Europeo under 23

Al Circuito Europeo Under 23 di spada a Klagenfurt (Austria) svoltosi domenica 30 ottobre, il forlivese Dario Remondini atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria, si aggiudica il secondo posto portando così l’argento per l’Italia.

Il ventenne portacolori delle Fiamme Azzurre, che attualmente per motivi di studio vive a Milano e si allena nella Sala di Scherma del Giardino, sostenuto dal Maestro Alvise Porta, si è dimostrato competitivo fin dai gironi iniziali, confermando il trand nelle dirette dove ha superato in sequenza il ceco Vacocech, l’estone Silde, lo slovacco Duduc, il connazionale Nicoli, vincendo la semifinale contro il forte austriaco Alexander Biro, per poi cedere solo in finale all’altro austriaco Berktold.