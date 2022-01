Scherma, il giovane forlivese Dario Remondini argento alla Prova nazionale giovani

Bella prestazione alla Prova Nazionale Giovani Zona Nord – Vercelli per il giovane spadista forlivese Dario Remondini, cresciuto nella sala del Circolo Schermistico Forlivese, ora in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria, attualmente per motivi di studio si è trasferito a Milano dove si allena presso la Società del Giardino.

Nella Prova Nazionale Giovani svoltasi a Vercelli, Dario dopo un girone perfetto dove prende solo 4 stoccate, con piglio deciso, seguito dai Maestri Alfredo Rota e Alvise Porta macina vittorie incontro dopo incontro per cedere solo in finale in una gara che vantava avversari di tutto rispetto, centrando così un bellissimo argento.