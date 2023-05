Scherma, Lorenzo Balelli d'argento ai Campionati Italiani Giovanissimi

Lorenzo Balelli del Circolo Schermistico Forlivese d'argento nel 59esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2023, i Campionati Italiani delle categorie Under 14 di scherma che si sono tenuti al PlayHall di Riccione, arrivando ad un passo dal bissare il successo ottenuto nel 2022. Nella gara Giovanissimi, Balelli ha vinto tutti gli incontri del girone guadagnandosi la quarta testa di serie del tabellone a eliminazione diretta. Il forlivese ha affrontato con sicurezza i match a 10 stoccate concedendo poco agli avversari e chiudendoli sempre con almeno 3 stoccate di vantaggio. Stessa dinamica anche per l’incontro di semifinale, vinto 10-7 con il casertano Francesco Graziano. In finale, però, è arrivata la sconfitta 10-6 per mano di Filippo Corna di Lugano Scherma.