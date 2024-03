Scherma, Magni e Morosi sul podio ai Nazionali Under 17. Onofrei, Balelli e Lombini campioni regionali Under 14

Impegnati su due fronti, gli spadisti forlivesi sono stati protagonisti sia nella seconda prova nazionale Cadetti e Giovani di Catania, sia nel Campionato Regionale Under 14 svolto a Faenza. Nel primo giorno della trasferta siciliana, sono andate in scena le prove maschili e femminili Under 17, con ben 15 forlivesi pronti a salire in pedana. Nella categoria Cadetti brilla Riccardo Magni che al termine di una gara di alto livello, riesce a conquistare la medaglia di bronzo su quasi 300 partecipanti. Ottengono la qualificazione al Campionato Italiano anche Adriano Rocco, Gabriele Samorì e Marcello Ghetti, fermati ai 32esimi. Stop al turno precedente per Nicolò Sonnessa, anche lui qualificato, e Davide Castellani. Si fermano invece al tabellone dei 128 Matteo Maddalena e Gioele Masini. Altro eccezionale risultato arriva dalla prova femminile dove anche Francesca Morosi conquista il 3° posto finale su 200 partecipanti. Seguono tra le prime 16, Mariachiara Testa, nona, e Chiara Castagnoli, 14esima. Si ferma invece ai 16esimi Viola Casali che chiude 30esima. Si aggiunge alle forlivesi qualificate alla finale anche Zakiya Chraim, fermata ai 32esimi. Stop nello stesso turno per Elissa Chraim e Licia Mattiello.

Nella prova maschile Giovani, svolta il giorno seguente, il migliore dei forlivesi è ancora Riccardo Magni che chiude 23° ed ottiene la qualificazione al Campionato Italiano della categoria superiore insieme a Nicolò Sonnessa, uscito al turno precedente. Stop nei 64esimi per Riccardo Cappelletti e al turno dei 128 per Leonardo Cortini, Adriano Rocco, Marcello Ghetti e Nicolò Ceccaroni. Nella categoria femminile Giovani termina ad una stoccata dal podio la gara di Mariachiara Testa che chiude al 5° posto. Benissimo anche Asia Vitali, nona. Buona prova anche per Chiara Castagnoli, 33esima, e Greta Versari, 58esima. Si fermano ai 64esimi Licia Mattiello e in precedenza Francesca Morosi e Viola Casali.

Contemporaneamente alle prove di Catania, i giovani spadisti Under 14 hanno conquistato 3 titoli al Campionato Regionale di Faenza, oltre ad altri piazzamenti di spessore. Il primo titolo arriva dalla categoria Maschietti, dove Luca Lombini, si è imposto sugli oltre 40 partecipanti. Tra i protagonisti anche Filippo Reseda Arfelli che ottiene la medaglia di bronzo. Fermato invece agli ottavi Leon Zamboni che chiude 15°. Nella categoria Bambine, Angelica Casoni sfiora il titolo e conquista la medaglia d’argento. Si conferma invece campione regionale Lorenzo Balelli, che si aggiudica la prova della categoria Ragazzi. Il terzo titolo di giornata è guadagnato da Luna Onofrei nella categoria Allieve. Bene anche Francesca Spinelli, sesta, e Matilde Palmieri, decima. Tra i Giovanissimi Filippo Fiori chiude 13esimo mentre nella categoria Allievi Luca Castellani termina 10°.