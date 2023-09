Scherma, ottimo inizio di stagione: Franchini, Vitali e Malaguti sul podio alla prima uscita stagionale

Ha preso ufficialmente il via, con la Prima Prova di Qualificazione Regionale della categoria Assoluti, la nuova stagione sportiva del Circolo Schermistico Forlivese, che a San Lazzaro di Savena, ha portato ben 40 atleti per le prove individuali di Spada Maschile e Femminile. Nella categoria femminile, sono due le spadiste forlivesi a conquistare un posto sul podio: Alice Franchini, che ha mancato la vittoria finale per una sola stoccata, e Asia Vitali, medaglia di bronzo.

Si sono fermati agli ottavi di finale Mariachiare Testa e Francesca Spazzoli, che grazie all’ 11esima e alla 16esima posizione, hanno guadagnato anche loro il pass per la fase nazionale. Stop ai sedicesimi e qualificazione solo sfiorata per Viola Casali, Francesca Morosi, Anita Sgubbi e Greta Versari.

Nella prova maschile, Marco Malaguti, arrivato quest’anno a Forlì da Pavia, ha chiuso sul terzo gradino del podio una gara che ha visto salire in pedana quasi 150 partecipanti. Molto bene anche Riccardo Magni, 7°, fermato ai quarti di finale, e Alexei Efrosinin, 14°, uscito agli ottavi. Qualificazione ottenuta in sicurezza anche da Mattia Liuzzi, 21°, e Filippo Bassi, 24°. Stop ai 32esimi e pass sfumato di un soffio per Andrea Gemelli, Oleg Mishenko, Gabriele Samorì, Mattia Sgubbi, Riccardo Cappelletti, Adriano Rocco, Nicolò Sonnessa e Marcello Ghetti. Già ammessi di diritto alla fase nazionale Fabrizio Di Marco e Leonardo Cortini.