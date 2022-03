Scherma, poker di forlivesi strappa il pass per il Campionato Italiano Assoluti

Dopo la seconda prova zonale Assoluti svolta il 18 e il 19 marzo a Napoli, ben 4 forlivesi hanno ottenuto la qualificazione ai Campionati Italiani nella massima categoria. In campo femminile eccelle Asia Vitali che grazie al 15° posto finale, guadagna un posto per la finale Assoluti, dopo aver già conquistato in precedenza l’accesso alle finali delle categorie Cadette e Giovani. Qualificazione ottenuta anche da Francesca Spazzoli, 22esima, che conferma l’ottimo piazzamento della prima prova e dalla classe 2007 Chiara Castagnoli, 30esima, unica atleta della sua età ad aver già raggiunto questo traguardo. Si fermano nei turni precedenti Anita Sgubbi, Alice Franchini, Viola Casali e Mariachiara Testa.

Nella categoria Maschile, l’unico ad aver strappato il pass per la finale Assoluti dopo le 2 prove zonali è Leonardo Cortini che nella prova di Napoli termina al 51° posto. Da segnalare l’ottima prestazione di Mattia Liuzzi che con il suo 47° posto risulta essere il migliore dei forlivesi. Stop nel tabellone precedente per Filippo Bassi, Alessandro Palazzi, Alexei Efrosinin, Massimo Liuzzi, Tommaso Vasumi e Federico Bagattoni. Nel frattempo a Lucca, l’under 14 Nicolò Sonnessa ottiene un bel 15° posto nella Seconda Prova Nazionale Allievi di fioretto. Un grande risultato considerando che è la Spada la prima specialità del Circolo Schermistico Forlivese. Tutti gli atleti che non hanno ottenuto la qualificazione o che non hanno preso parte alla prova zonale avranno modo di provare a conquistare gli ultimi posti disponibili, prima tramite la selezione regionale e in seguito con la Coppa Italia Nazionale.