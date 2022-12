Scherma, Prima Prova Nazionale Under 14: Lorenzo Balelli trionfa tra i Giovanissimi

Si è svolta lo scorso weekend a Ravenna la prima prova Nazionale dedicata alle categorie Under 14. Ottimi risultati sono arrivati per gli spadisti forlivesi, che in gare che comprendevano dai 130 ai 200 partecipanti, hanno ottenuto 2 podi e un piazzamento tra i primi 8. Nella prima giornata, Lorenzo Balelli, unico rappresentante della categoria Giovanissimi, ha dominato la competizione, conquistando il gradino più alto del podio. Una vittoria importante per il campione italiano in carica, che, bissando il successo dello scorso anno, si è confermato lo schermidore da battere. Nella categoria Allieve Margherita Ugolini si è fermata ai sedicesimi, chiudendo al 21esimo posto. Stop in precedenza per Carlotta Versari.

A brillare nella seconda giornata di gare è Luna Onofrei che ha ottenuto un bel settimo posto nella categoria Ragazze. Appena fuori dalle prime 8, Francesca Spinelli ha concluso in nona posizione. Si sono fermate nel turno dei 32esimi Chiara Gambino, Matilde Palmieri e Valentina Francisconi. A seguire Giada Angelicola. Nella categoria Ragazzi, con ben 200 spadisti al via, il migliore dei forlivesi è stato Luca Castellani che ha chiuso in 49esima posizione. A seguire Dario Moreni e Carlo Montalti. Nella categoria Bambine, bene Vittoria Zaccaria all’esordio in gara nazionale.

Nell’ultima giornata della manifestazione, Ettore Gentilini ha sfiorato la vittoria finale, ottenendo un’ottima medaglia d’argento nella categoria Maschietti. In gara anche Filippo Fiori, fermato per una sola stoccata ai 32esimi, Giacomo Gimelli e Pietro Navacchia, fermati invece al turno precedente. Nella categoria Allievi, Nicolò Ceccaroni ha chiuso al 47esimo posto su 190 partecipanti. Stop ai 64esimi per Gioele Masini, Mattia Fabbri, Gianluca Niewiarczuk, Enea Gentilini e Niccolò Massi. Ha concluso poco dietro Riccardo Cavaliere e Ulisse Fabbri.

Nella foto Ettore Gentilini