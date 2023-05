Scherma, Riccardo Magni medaglia d’oro al Campionato Nazionale Gold Under 20

Ai Campionati Italiani Under 14, svolti a Riccione dal 13 al 16 Maggio, il talento forlivese Lorenzo Balelli, campione italiano in carica, sfiora il bis nella categoria Giovanissimi. In una gara che contava ben 223 partecipanti, lo spadista forlivese, grazie alla serie di vittorie che lo hanno portato fino alla finale, riesce a conquistare una splendida medaglia d’argento, risultato che lo mantiene alla posizione N° 1 del ranking italiano.

Tra le Allieve, Margherita Ugolini chiude al 24° posto mentre si ferma al primo turno di eliminazione diretta Carlotta Versari.

Nella categoria Allievi, Gioele Masini e Niccolò Massi si fermano ai 32esimi terminando rispettivamente al 47° e al 64° posto. Stop al turno precedente per Gianluca Niewiarczuk, Nicolò Ceccaroni, Riccardo Cavaliere e Mattia Fabbri. Si interrompe invece al primo turno la prova di Enea Gentilini e Ulisse Fabbri. Nella categoria Ragazze, Francesca Spinelli chiude 24esima mentre Matilde Palmieri è 52esima. Si fermano al tabellone da 128 Luna Onofrei e Valentina Francisconi.

Nei Ragazzi sono saliti in pedana Ernesto Spazzoli, 59°, Luca Castellani, 68°, Dario Moreni, 86°, e Carlo Montalti, 127°.

Tra i Maschietti, i più piccoli in gara, Filippo Fiori chiude 62°, mentre, dopo un inizio promettente, si fermano al turno precedente Dario Bassi, Giacomo Gimelli, Ettore Gentilini e Pietro Navacchia. Stop al secondo turno per Vittoria Zaccaria nelle Bambine.

Successivamente al Campionato Italiano Under 14, si è svolto sempre a Riccione il Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani, dove a brillare è il classe 2008 Riccardo Magni. Il forlivese, vincitore della categoria Giovani, oltre ad aver vinto numerosi assalti dall’alto tasso tecnico, è stato capace, agli ottavi di finale, di recuperare uno svantaggio di 10-14 per poi vincere negli ultimi secondi 15-14. Nella stessa competizione Filippo Bassi conquista l’undicesima posizione, mentre al femminile, Viola Casali è nona nella categoria Cadette.