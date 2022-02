Scherma, seconda prova zonale: brilla Viola Casali, medaglia d'argento tra le Cadette

Il Circolo Schermistico Forlivese, inserito nella Zona 2 con le società del Centro e Sud Italia, ha fatto tappa a Montesilvano (Pescara), dove tra il 27 e il 30 gennaio, si è svolta la Seconda Prova Zonale Cadetti e Giovani, secondo step di qualificazione ai

Campionati Italiani. A brillare è stata una sorprendente Viola Casali, che al primo anno di categoria e in mezzo ad atlete più esperte, è riuscita a farsi strada fino alla finale e a conquistare un fantastico secondo posto nella categoria Cadette.

Nella stessa prova ben 5 atlete forlivesi si sono fermate nel tabellone dei sedicesimi; 17esimo posto per Asia Vitali, 19esimo per Mariachiara Testa, 24esimo per Chiara Castagnoli, 26esimo per Greta Versari e 29esimo per Anita Sgubbi. Risultato sufficiente per garantirsi un posto ai Campionati Italiani. Nella categoria Cadetti, Massimo Liuzzi, dopo un ottimo percorso, è arrivato fino ai quarti di finale e ottiene il 7° posto. Buona prova anche per Tommaso Vasumi che ha chiuso 25esimo. Entrambi i forlivesi si guadagnano la qualificazione ai Campionati Italiani insieme all’assente Leonardo Cortini.

Tra le Giovani al femminile spicca Asia Vitali, che ha conquistato la quinta posizione nella categoria superiore, ottenendo la qualificazione insieme ad Alice Franchini che ha chiuso al 31esimo posto. Nella categoria maschile Giovani il migliore dei forlivesi è Federico Bagattoni che grazie alla 33esima posizione conquista la qualificazione. Terminano poco dietro Filippo Bassi, 39esimo, e Massimo Liuzzi, 41esimo. L’ultima occasione per qualificarsi ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani, dove si riuniranno i migliori spadisti Under 17 e Under 20 d’Italia, sarà la Coppa Italia Nazionale, che metterà in palio gli ultimi posti disponibili.