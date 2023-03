Scherma, Sonnessa e Testa Brillano alla Zonale Cadetti e Giovani

I forlivesi Nicolò Sonnessa e Mariachiara Testa hanno guidato l’eccellente spedizione forlivese alla prova zonale Under 17 e Under 20, svolta a Salsomaggiore Terme lo scorso weekend, seconda e ultima tappa di qualificazione ai rispettivi Campionati Italiani. Ad aprire la quattro giorni di gare è stata la Spada Maschile Cadetti con 146 partecipanti e ben 9 forlivesi qualificati dalla fase regionale. Il migliore della giornata è stato Nicolò Sonnessa, classe 2008 e al primo anno nella categoria Under 17, che si è preso un’ottima medaglia di bronzo.

A seguire in classifica il campione europeo in carica, Leonardo Cortini, che ha chiuso al sesto posto. Prova molto positiva anche per Marcello Ghetti, anche lui classe 2008, che ha ottenuto il 15° posto finale. A conquistare la qualificazione al Campionato Italiano anche Riccardo Magni e Adriano Rocco, fermati rispettivamente ai 32esimi e ai 64esimi. Hanno concluso poco dietro Riccardo Cappelletti, Andrea Callegati, Marco Casadei e Matteo Maddalena.

Nella seconda giornata ancora Spada Maschile in pedana, ma con la categoria Giovani che ha visto al via 10 forlivesi su quasi 200 partecipanti. A spiccare sono stati ancora Leonardo Cortini e Nicolò Sonnessa, che galvanizzati dalla giornata precedente, hanno maricato fino agli ottavi di finale dove si sono dovuti arrende ai primi due classificati, entrambi classe 2003. Molto bene anche Mattia Liuzzi che ha concluso al 28esimo posto, ottenendo la qualificazione alla finale insieme ai due compagni che lo hanno preceduto. A seguire Massimo Liuzzi, giunto 47esimo dopo uno sfortunato derby forlivese nel tabellone dei 32esimi. Stop al turno precedente per Filippo Bassi, Adriano Rocco, Riccardo Magni, Riccardo Cappelletti, Marcello Ghetti e Gabriele Samorì.

Nellla terza giornata protagonista la Spada Femminile, che ha visto nella categoria Cadette 10 forlivesi su 107 partecipanti e nell’ultimo giorno, nella categoria Giovani, 7 forlivesi su 133. Tra le Cadette, Mariachiara Testa, dopo una serie di vittorie che l’hanno portata fino alla finale, prendendosi una splendida medaglia d’argento. Un grande risultato che la proietta nelle primissime posizioni del ranking nazionale. Benissimo anche Anita Sgubbi che è arrivata fino ai quarti di finale per poi chiudere in ottava posizione. Stop agli ottavi per Chiara Castagnoli, decima, e Asia Vitali, 12esima. Hanno ottenuto la qualificazione al Campionato Italiano Cadette anche Francesca Morosi, 17esima, e Greta Versari, 40esima. Buona prova anche per Licia Mattiello ,29esima, Viola Casali, 33esima, Viola Amadei, 48esima, e Lucia Lena, 62esima.

Nella Spada Femminile Giovani, il miglior risultato è arrivato da Chiara Castagnoli che non ha temuto la categoria superiore, guadagnandosi la 12esima posizione finale. Ha confermato un ottimo risultato anche Mariachiara Testa che chiude 17esima. Entrambe hanno raggiunto la qualificazione alla finale insieme ad Asia Vitali e Greta Versari che hanno concluso rispettivamente in 33esima e in 57esima posizione. In gara anche Viola Amadei, 39esima, Viola Casali, 53esima, e Anita Sgubbi, 65esima.

Nella foto Nicolò Sonnessa