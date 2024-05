Scherma, tris di bronzi per il Circolo Schermistico Forlivese al Campionato Italiano 'Cadetti' e 'Giovani'

Un finale di stagione scoppiettante per il Circolo Schermistico Forlivese che al Campionato Italiano Cadetti e Giovani ha ottenuto 3 terzi posti oltre ad altri ottimi piazzamenti. La manifestazione, che si è svolta a Genova, ha radunato solo i migliori spadisti Under 17 e Under 20 che hanno guadagnato la qualificazione durante l’intera stagione agonistica. Nella Spada Maschile 'Cadetti' eccellono Nicolò Sonnessa ed Adriano Rocco, capaci entrambi di conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo in una delle gare più importanti della stagione.

La prova di Sonnessa parte molto bene già dalla fase a gironi, per poi proseguire nel tabellone di eliminazione diretta con una serie di assalti vinti con grande sicurezza. Più complicata la semifinale, il forlivese dopo una grande rimonta deve cedere al minuto supplementare, mancando l’appuntamento con la finale per un soffio. Inizio gara in salita invece per Rocco che dopo un girone complesso, ha il merito di aver superato diversi avversari di alto livello fino alla conquista del 3° posto finale. Fantastico risultato anche per Riccardo Magni che guadagna la top 8 chiudendo 5°, fermato solo dal futuro campione italiano ai quarti di finale. Bene anche Gabriele Samorì che chiude al secondo turno. Stop per 15-14 al primo turno invece per Marcello Ghetti.

Un altro splendido 3° posto è ottenuto da Mariachiara Testa nella Spada Femminile 'Cadette'; la forlivese chiude in bellezza i 3 anni di Under 17 coronando una stagione straordinaria. Anche per lei un’ottima prestazione generale conclusa purtroppo al minuto supplementare della semifinale. Risultato notevole anche per Chiara Castagnoli, 14esima, e Francesca Morosi, 23esima.

Si fermano al secondo turno Viola Casali e al primo Zakiya Chraim. Nella categoria 'Giovani' femminile è ancora protagonista Mariachiara Testa che chiude con un ottimo 10° posto finale. Molto bene anche Greta Versari, 31esima, fermata ai 16esimi. Stop nei 32esimi per Asia Vitali. Altro risultato di livello anche per Nicolò Sonnessa che nella categoria superiore chiude 25°. Sempre nella categoria Giovani maschile Riccardo Magni si ferma questa volta al primo turno.

Campionato Italiano Under 14

Nessun acuto invece dal Campionato Italiano Under 14 svolto in precedenza a Riccione, ma un buon risultato di gruppo per i più giovani spadisti forlivesi. Nella categoria 'Allieve' bene Matilde Palmieri, 21esima, e Luna Onofrei, 30esima. Stop ai 32esimi per Francesca Spinelli, vittima di uno sfortunato derby forlivese, e Valentina Francisconi. Segue Maria Domenica D’Agostini.

Si fermano al primo turno gli Allievi Luca Castellani e Dario Moreni. Nei 'Ragazzi' Lorenzo Balelli chiude 25°, vincitore però del Grand Prix grazie ai successi nelle 2 prove nazionali. Nei 'Maschietti' Luca Lombini sfiora i quarti di finale e termina 11°. Seguono Zamboni Leon, Reseda Filippo e Giulio Mazzotti. Nella categoria 'Bambine' 48esima posizione per Noemi Canducci. Si fermano al primo turno Angelica Casoni e Adele Amico. Nei 'Giovanissimi' Ettore Gentilini e Dario Bassi chiudono ai 64esimi. Fermati al turno precedente Giacomo Gimelli, Pietro Navacchia e Luca Gramellini nella prova maschile e Anita Scarpellini tra le 'Giovanissime'.