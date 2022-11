Scherma, il Circolo Schermistico Forlivese trionfa nella categoria Ragazze-Allieve al Trofeo Città di Forlì

Sono oltre 200, provenienti da tutta la regione, ma anche altre aree d'Italia, i giovani schermitori che lo scorso weekend hanno partecipato al trofeo a squadre dedicato alle categorie Under 14 ed individuale per gli Under 10, organizzato dal Circolo Schermistico Forlivese. A vincere la competizione della categoria Ragazze-Allieve è stata la squadra Forlì 1 composta da Giada Angelicola, Luna Onofrei, Matilde Palmieri e Margherita Ugolini; il team forlivese ha avuto la meglio prima su AltoTevere 45-26 nei quarti di finale, poi su Ravenna-Faenza 45-44 in semifinale ed infine ha superato 45-35 Reggio Emilia in finale. Forlì 2 (Chiara Gambino, Francesca Spinelli e Carlotta Versari) ha chiuso al sesto posto, fermata ai quarti di finale da Imola 1 per 45-38.

Nella categoria Ragazzi-Allievi a trionfare è stata la squadra di Piacenza che ha superato in finale Fano-Faenza per 45-35. Medaglia di bronzo per Forlì 2, che dopo lo stop in semifinale, ha superato Ravenna 45-40 nello scontro per il terzo e quarto posto. In precedenza la squadra forlivese composta da Riccardo Cavaliere, Nicolò Ceccaroni, Gioele Masini e Nicolò Massi, ha sconfitto Imola 1 45-23 agli ottavi e Cervia 1 45-28 ai quarti di finale. Stop agli ottavi per Forlì 1 (Mattia Fabbri, Ulisse Fabbri, Enea Gentilini e Gianluca Niewiarczuk) e Forlì 3 (Luca Castellani, Carlo Montalti, Dario Moreni ed Ernesto Spazzoli)

Tra i Maschietti-Giovanissimi Forlì 1 ha chiuso al secondo posto, fermata in finale da Riviera per 36-29. La squadra composta da Lorenzo Balelli, Filippo Fiori, Pietro Navacchia e Yeferson Sirotti ha superato VirtusBologna 2 per 36-26 agli ottavi, Cervia 36-33 ai quarti e con il punteggio di 36-35 VirtusBologna 1 in semifinale. 14° posto per i più piccoli di Forlì 2 (Ettore Gentilini, Giacomo Gimelli, Luca Gramellini e Luca Lombini). Nella categoria Bambine-Giovanissime, Reggio Emilia 1 dopo aver avuto la meglio su Cervia per 36-28 in semifinale, ha trionfato in finale su Ravenna con il punteggio di 36-34.

La squadra Forlì 1, la più giovane in gara, composta da Angelica Casoni, Anita Scarpellini, Arabelle Van Landeghem e Vittoria Zaccaria, ha chiuso posto finale. Nella categoria Prime Lame i migliori dei forlivesi sono stati Luca Lombini, quinto, e Arabelle Van Landeghem, settima. Entrambi, dopo aver partecipato alla gara a squadre con i più grandi, sono stati tra i protagonisti della loro categoria. Terminano tra i primi 16 anche Gabriele Mambelli e Leonardo Golinucci. Benissimo anche i numerosi Esordienti che partecipano alle loro prime gare amichevoli.

Mentre i più giovani erano impegnati in casa, il numero uno del ranking italiano Under 17, Leonardo Cortini, è volato a Riga, in Lettonia, per partecipare alla Prima Prova di Coppa del Mondo Under 20. Il forlivese ha superato al primo turno Medisauskas (Lituania) 15-12, al secondo Candela (Usa) 15-6 ed infine Segal (Israele) 15-6 ai 32esimi, prima di fermarsi ai 16esimi contro l’estone Murumaa per 15-12. Grandiosa prova per Cortini, all’esordio in questo tipo di competizione, che grazie al 28esimo posto finale risulterà il terzo italiano in gara.

