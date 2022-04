"Scienza e Triathlon", prosegue il ciclo di incontri in Comune della Polisportiva Edera

Prosegue il ciclo di conferenze "Scienza e Triathlon", promosso dalla Sezione Triathlon della Polisportiva Edera Forlì. L'iniziativa organizzata dalla storica Polisportiva Edera che festeggia quest'anno i 75 anni dalla fondazione, ha visto, in un salone comunale affollato da tanti atleti, addetti ai lavori ed anche semplice curiosi la serata d'esordio che si è tenuta venerdi scorso, con un relatore d'eccezione, il professor Alessandro Alessandro, docente di Aerodinamica presso l'Università di Bologna e ideatore del progetto Ciclope, laboratorio scientifico, nato a Predappio e punto di riferimento mondiale per gli studi di aerodinamica, in particolare sugli effetti della turbolenza dell'aria.

E' proprio il taglio scientifco dato agli argomenti trattati, unito alla capacità di Talamelli di rendere semplici concetti complessi che ha portato la platea a partecipare attivamente con un vivace question time di fine serata. A nobilitare l’incontro la presenza dei massimi esponenti dei partner che hanno collaborato con la Polisportiva Edera nell'organizzazione del ciclo di conferenze; oltre al sindaco di Forlì Gian luca Zattini, erano presenti per Unibo il presidente del Campus Universitario di Forlì, il professor Emanuele Menegatti, il presidente del Cus Bologna, Piero Pagni, ed in rappresentanza della Federazione Italiana Triathlon, Filippo Caporali, consigliere federale e responsabile dell0Area Medica federale. Gli onori di casa fatti dal presidente della Polisportiva Edera, Carmine Capriolo, hanno poi lasciato ampio spazio alla relazione del prof Talamelli, Ironman ed appassionato di triathlon in forza alla Sezione dell'Edera di Forlì.

Un nuovo appuntamento si terrà venerdì alle ore 20,45 a Comunale di Forlì, questa volta dedicato al nuoto, dal titolo "Biomeccanica e tattica della frazione di nuoto nel Triathlon”. Ospite della serata, Mattia Ceccarelli, triatleta locale, professionista, che sarà intervistato dal giornalista Stefano Valenti. A seguire, relatore d’eccezione sarà il prof Giorgio Gatta. Professore presso l’Università di Bologna, docente di Scienza e Tecnica degli Sport Natatori è stato componente dello staff della Nazionale di Pallanuoto (oro alle Olimpiadi di Barcellona bronzo ad Atlanta, oro ai Mondiali di Roma ed agli Europei di Vienna). Attualmente componente dello staff scientifico della Nazionale di Nuoto, della Nazionale di Canottaggio e della Nazionale di Canoa-Kayak.

Senz’altro uno degli esperti del settore più qualificato che tratterà in questa conferenza I principi scientifici e le tecniche che influenzano la frazione di nuoto. Un’altra serata speciale quindi attende gli amanti della triplice disciplina, gli specialisti del nuoto e chi volesse avvicinarsi al mondo triathlon che potranno, al termine della relazione, porre domande al relatore e all’ospite in un congruo momento di Question Time. Moderano la serata Gian Piero Gramellini coordinatore della Sezione Triathlon dell’Edera e Talamelli.