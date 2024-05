La F1 torna a Imola, il Ferrari Club Forlimpopoli alla collina della Rivazza: "Dopo l'alluvione c'è ancora più voglia di far festa"

E' per antonomasia la collina della passione. Dove il cuore pulsa per il Cavallino Rampante. In una fetta della Rivazza ci sarà anche il Ferrari Club di Forlimpopoli, che per tutto il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula Uno farà casa a Imola per sostenere i piloti della Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il club artusiano, capitanato dal presidente Filippo Ambrosini, conta già centinaia di iscritti, confermandosi ancora una volta tra quelli più numerosi d'Italia. La delegazione, spiega Ambrosini, "sarà composta da una cinquantina di tifosi. Siamo pronti ed entusiasti, ci siamo organizzati per vivere un'esperienza in allegria, sperando che in condizioni meteo clementi".

Nel 2022, infatti, il weekend dominato da Max Verstappen, fu condizionato dalla pioggia, caduta abbondante nel venerdì di prove e all'inizio della gara. Mentre lo scorso anno il gran premio venne cancellato per le conseguenze della tragica alluvione che colpì la Romagna (anche il paddock non fu risparmiato dagli allagamenti). Forlimpopoli-Imola, andata e ritorno, via bus: "E' un servizio che offriremo per la tre giorni ai soci, un modo anche per vivere l'atmosfera insieme, scherzare e parlare ovviamente della nostra e cara amata Ferrari". Alla Rivazza non ci sarà solo il Ferrari Club di Forlimpopoli: "Lo Scuderia Ferrari Club ha riservato ai soci un settore per tutti i tifosi, quindi faremo rete con gli altri Ferrari Club presenti. Ci stiamo organizzando perchè non vediamo l'ora di incontrarci". Ma i tifosi della Rossa di Forlimpopoli saranno operativi già da mercoledì, partecipando a Brisighella alla premiazione di George Russell per la trentunesima edizione del Trofeo Bandini.

Un anno dopo l'alluvione

L'attesa è forte: "Quello del Gran Premio di Formula Uno è un evento che attendiamo con trepidazione. Lo scorso anno c'è stata l'alluvione (il Ferrari Club Forlimpopoli si affiancò agli 'angeli del fango' per portare aiuto agli alluvionati, ndr) e quindi abbiamo ancora più voglia di tornare in pista e tifare Ferrari. Farlo in gruppo è un qualcosa di speciale, un'esperienza bella da condividere e che lascia sempre tantissimi ricordi". Nel gran premio di due anni fa le immagini delle telecamere internazionali si sono più volte soffermate sulla delegazione romagnola: "Ci siamo distinti per rumorosità - sorride Ambrosini -. Siamo gente allegra e ci piace farci riconoscere. Poi coinvolgiamo tutti il pubblico che circonda. E' un momento di festa per tutti. Alcune ore dopo la bandiera a scacchi si riavvolge il film del fine settimana e resta forte e tangibile il ricordo di quanto ci si possa divertire in occasioni come queste. E' anche difficile descrivere l'emozione che si prova quando si fa l'invasione di pista per celebrare i piloti che salgono sul podio".

Le aspettative

Max Verstappen e la Red Bull stanno mettendo già il timbro sul campionato 2024, ma non stanno dominando come nella passata stagione. Lo dimostrano le vittorie di Sainz e Lando Norris, rispettivamente a Melbourne in Australia e Miami negli Stati Uniti. "Per la gara di casa la Ferrari porterà degli aggiornamenti, quindi guardiamo al weekend con speranza. Quella del Santerno è una pista da combattenti, noi ne abbiamo due che hanno voglia di emergere e hanno l'obiettivo di ottenere un buon risultato. Verstappen si sta confermando competitivo e quella di Imola è una pista che è nelle sue corde, avendoci vinto nel 2021 e nel 2022. Sarà dura, ma non si scende mai in pista per arrivare secondi. Sono sicuro che la Ferrari si presenterà con l'obiettivo di vincere. Abbiamo fiducia come sempre nella squadra, che sicuramente vorrà fare una bella figura davanti al pubblico di casa". Per iscriversi al Ferrari Club Forlimpopoli è possibile contattare Ambrosini al numero 3470862323 (Whatsapp) oppure inviare una mail a forlimpopoli@scuderiaferrari.club.