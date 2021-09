Sensazioni contrastanti all'Historic Regularity Sport Rally all'Isola D'Elba per il Racing Team Le Fonti

Per Marco e Luca Bentivogli - con la Fiat Ritmo 130 Abarth - la gara è stata già in salita fin dalla prima tappa del venerdì

Non è stata una trasferta con i risultati che ci si aspettava quella degli alfieri del Racing Team Le Fonti all'ottava edizione dell'Historic Regularity Sport Rally all'Isola D'Elba. Andrea Marani e Andrea Varotto con la Porsche 911 RS del 1973 dopo una buona prima tappa che li vedeva al terzo posto dell'assoluta e in piena lotta per la vittoria, hanno perso qualche posizioni già nelle prime prove della seconda tappa, riagguantando ad una prova dalla fine la terza piazza. Tuttavia un'anomalia al crono-computer di bordo prima del passaggio sull'ultimo pressostato della gara li ha relegati al quinto posto assoluto, ma secondi di raggruppamento. Per Marco e Luca Bentivogli, con la Fiat Ritmo 130 Abarth, la gara è stata già in salita fin dalla prima tappa del venerdì, chiusa al nono posto assoluto. Nella seconda tappa l'equipaggio meldolese, nonostante una penalità, sono riusciti a guadagnare qualche posizione fino alla settima assoluta della classifica finale e il terzo posto di raggruppamento.