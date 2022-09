"Sentire, ascoltare e accettare": karate sulla spiaggia per la Bushido di Forlì

Terminata la sesta edizione dello stage Heiho Bkd che si é tenuta sulla spiaggia dell'Eurocamp di Cesenatico tra sabato e domenica. La società forlivese, che quest'anno festeggia i 15 anni di attività in città, ha portato in spiaggia una cinquantina di praticanti nell'arco del weekend. Un weekend dedicato al tema della sensibilità e della consapevolezza di sé e degli altri. Lo stage, diretto dal Maestro Andrea Severi, "ha cercato di guidare i partecipanti lungo un percorso graduale di presa di coscienza della propria sensibilità, attraverso esercizi mirati e chiedendo a ciascuno di mettersi a disposizione dell'altro", ricorda lo stesso Severi.

Quali le parole chiave? "Sentire, ascoltare e accettare", replica il Maestro Severi. Il maltempo che ha imperversato nella giornata di sabato ha imposto una sessione di pratica al chiuso nel vicino palazzetto. La successiva giornata di domenica ha riservato, invece, una gradita sorpresa ai karateka che hanno potuto affondare i piedi nella sabbia un'ultima volta per questa stagione, facendo il pieno di sole, mare e energie positive.

Numerosi i partecipanti da diversi dojo della Karate Do Italia Kenkyukai: "E' sempre un piacere accogliere e ritrovare così tanti amici pronti a mettersi alla prova e a praticare insieme - sostiene il presidente Stefano Caporrella -. Continuare a trovarsi per migliorarsi é uno degli aspetti che la nostra disciplina ha come punto di forza e vedere tutti questi sorrisi, soddisfatti e gratificati, é un grande regalo per noi" conclude. Non resta altro da fare che darsi appuntamento ancora qui, sulla stessa sabbia, il prossimo anno per la settima edizione".