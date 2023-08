Una serata con corse e salti al campo Gotti, l'Edera Atletica riparte con i corsi giovanili

La stagione agonistica non è ancora finita per alcuni atleti della storica società Edera Atletica Forlì, mentre per tutti i piccoli ederini, dal settore esordienti fino al settore cadetti, gli allenamenti si sono conclusi sotto il grande caldo di luglio. Una volta premiati i più piccoli per l’impegno con un bel attestato di merito, è tempo di tirare le somme sull’andamento della stagione conclusa.

Il fenomeno “olimpiadi” si fa ancora sentire, l’onda delle imprese degli azzurri (che punteranno a replicare fra un anno esatto in quel di Parigi) spinge molti ragazzi e ragazze a scegliere l’atletica leggera. Numeri alla mano, la soddisfazione è stata tanta per lo staff dell’Edera Forlì che ha visto superare in tutte le categorie del settore giovanile, ossia esordienti (dalla prima alla quinta elementare), ragazzi/e (prima e seconda media) e cadetti/e (terza media e prima superiore) i 60 iscritti per corso, arrivando ad avere ogni pomeriggio quasi 200 piccoli atleti sulla pista del Campo Scuola Carlo Gotti. Inoltre, se si sommano anche coloro che hanno frequentato i corsi solo per qualche mese, i tesseramenti totali under 15 dell’Edera Atletica raggiungono quota 300.

In mezzo a questi numeri, non va dimenticata l’attività agonistica giovanile, che rimane motivo di vanto con risultati di spessore sia a livello provinciale sia regionale. Ciò rende estremamente orgogliosi i tanti istruttori che ogni giorno trasmettono al meglio le loro conoscenze apprese grazie a corsi, lauree e tanta, tanta esperienza acquisita sul campo. Il loro consiglio, rivolto a tutti coloro che abbiano voglia di correre, saltare o lanciare e che si rinnova di anno in anno, è di venire in pista per provare. Per questo è stata programmata una serata alla scoperta dell’atletica mercoledì 13 settembre dopo le ore 20 presso il campo Gotti, con la presenza di tecnici e atleti pronti a rispondere a tutte le domande che i presenti vorranno fare.