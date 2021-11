Sette vittorie su 10 gare: il Circolo Schermistico Forlivese grande protagonista nella prima prova regionale Under 14

San Lazzaro ha ospitato lo scorso weekend la prima prova regionale per le categorie Under 14, gara di apertura della stagione 2021/2022 del Gran Premio Giovanissimi. La prima giornata di gare è stata dedicata esclusivamente alla spada maschile e al fioretto femminile. Nella categoria Ragazzi-Allievi Nicolò Sonnessa si è confermato lo spadista da battere. Tra i migliori anche Marcello Ghetti ed Enea Gentilini, rispettivamente al sesto e al settimo posto. Tra i primi 16 anche Andrea Troiani, undicesimo davanti a Nicolò Ceccaroni e Davide Castellani, 13°. Tra i Giovanissimi si è imposto Carlo Montalti dopo una serie di assalti combattuti. Bene anche Ernesto Spazzoli, settimo. Nella categoria Maschietti è Lorenzo Balelli ad ottenere la prima posizione dopo aver vinto tutti gli incontri di giornata, dal girone alla finale. Ottima gara anche per Geremia Romagnoli, sesto. La quarta vittoria di giornata è arrivata da Luna Onofrei, unica rappresentante forlivese nel fioretto femminile, che si è imposta nella categoria Giovanissime.

Nella seconda giornata spettava alle categorie della Spada Femminile e del Fioretto Maschile salire in pedana. Nella categoria Ragazze-Allieve grandissima prestazione di Margherita Ugolini, che in mezzo ad atlete di un anno più grandi, si è fatta strada fino alla finale, conquistando uno splendido primo posto. Tra le migliori anche Viola Amadei che chiude ottava. Nelle Giovanissime Francesca Spinelli è giunta al secondo posto. Hanno concluso tra le prime 8 anche Luna Onofrei e Chiara Gambino, rispettivamente al quinto e sesto posto.

Tra le Bambine ottimo 6° posto di Anna Bardho, che si è fermata ai quarti di finale. Nei Ragazzi/Allievi seconda vittoria personale per Sonnessa, che ha trionfato anche nella prova di Fioretto. Molto Bene anche Davide Castellani col quinto posto. Nella categoria Giovanissimi Luca Castellani ha ottenuto il secondo posto, mentre Ernesto Spazzoli si è classificato terzo. L’ultima vittoria è arrivata dalla categoria Maschietti con Lorenzo Balelli che si è imposto anche nella gara di Fioretto. Un bottino importante per il Circolo Schermistico Forlivese che, oltre ai numerosi piazzamenti di prestigio, ha ottenuto 7 vittorie su 10 gare a cui ha preso parte.