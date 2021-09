Settembre a tutto sport con le manifestazioni Ironman e Azzurra Duathlon

Doppio appuntamento di grande richiamo e valore sportivo per la città di Forlimpopoli nel mese di settembre

Il 18 e il 19 settembre Forlimpopoli accoglierà infatti il passaggio degli atleti che partecipano alla manifestazione sportiva “Ironman”, unica data italiana del celebre circuito americano, che porta in Romagna migliaia di atleti da 98 paesi diversi. Il percorso della long distance consiste nella somma di tre prove classiche: 3,86 chilometri a nuoto nelle acque del Mare Adriatico, 180,260 chilometri in bici attraverso il Parco naturale delle Saline di Cervia e l’entroterra fino al Borgo di Bertinoro, per terminare poi con la maratona di 42,195 chilometri coinvolgendo, insieme a Forlimpopoli, i comuni di Cervia, Bertinoro, Ravenna, Forlì e Cesena. Il tempo massimo per raggiungere il traguardo è di 16 ore, la gara è valida per la qualificazione alla finale di Kona alle Hawaii. La gara comporterà di necessità delle variazioni alla normale viabilità, dal primo mattino (ca. 7,30) al secondo pomeriggio (ca. 17.30), sia di sabato che di domenica, nei prossimi giorni sarà diffuso l’elenco delle vie interessate.

Il 26 settembre, poi, il Parco Urbano Lama di Forlimpopoli ospiterà la prima edizione di “Azzurra Duathlon”, evento sportivo che abbina per l’appunto due discipline, corsa a piedi e mountain bike, e che prevede frazioni effettuate in coppia/staffetta (corsa a piedi + bici + corsa a piedi): una manifestazione non competitiva rivolta a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova in una gara unica nel suo genere che andrà a valorizzare diversi luoghi di Forlimpopoli. La prima frazione di corsa è di 5km, la seconda di bici è di circa 15 e l’ultima frazione, di nuovo di corsa è di 2km. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla polisportiva Azzurra di Forlimpopoli.