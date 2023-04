Sfida al calcio balilla: in centinaia al secondo campionato interprovinciale organizzato dall'Asi

Circa 100 giocatori hanno partecipato mercoledì al Circolo ex Bondi di Villagrappa al torneo interprovinciale di calcio balilla organizzato dal Comitato Asi, che ha visto come vincitori il team "Mazilla Accademy", che ha sconfitto nella finalissima il team "Sport Calcino Gold". Per la Supercoppa Calcio Balilla Asi primo posto per il team "Garavini e Girasole" di Castel Bolognese, che ha sconfitto il "Kiss Cafè" di Pisignano.

"Per il Comitato Asi Provinciale - viene spiegato - è motivo di orgoglio contribuire alla diffusione degli sport popolari, motivando l’aggregazione tra fasce diverse di cittadini, che si incontrano intorno ad una sana e goliardica competizione, sicuri di profondere una disciplina che troverà nuovi e più numerosi partecipanti".

Tra gli artefici del torneo vi sono i tecnici Carlo Castrignano' e Domenico Narracci, insieme allo staff del Comitato Asi guidato dal presidente provinciale e formatore Nazionale Elisa Petroni. "L'auspicio è di poter organizzare nuovi tornei nel prossimo futuro certo che la promozione della disciplina proposta sul territorio, contribuisca ad una migliore socialità tra i cittadini", concludono dal Comitato Asi.