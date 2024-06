Sfida lanciata anche ai più sedentari, sono già 475 le pre-iscrizioni al format 'Active Program'

“Active program” si prepara per la stagione 2024! Sono già 475 le pre-iscrizioni al format, a testimonianza della consapevolezza sempre più diffusa tra la popolazione dell’importanza di svolgere attività regolarmente, anche nel periodo estivo. "Active program" è un progetto promosso dall'associazione Time to Move, con il patrocinio della Wellness Foundation e con il sostegno di Technogym. Un grande balzo in avanti per il format partito nel 2020 e in questa stagione diffuso non solo nei parchi di Cesena, ma anche nei Comuni di Forlì, Cesenatico, Gambettola e Cervia.

“Active program” aderisce alla Wellness Valley, l’iniziativa che fa della Romagna il primo Distretto del Benessere e della Qualità della vita, e vede anche il coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche e della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo di “Active Program” è incentivare le persone, soprattutto quelle più sedentarie, a praticare attività fisica per la salute e per la prevenzione. Grazie al “Wellness Index”, il questionario messo a punto dalla Wellness Foundation, tutti i partecipanti al programma potranno misurare il loro stile di vita e ricevere consigli per migliorare il loro benessere fisico, mentale e l’alimentazione.



Da oggi, lunedì 3 giugno fino al 31 luglio sarà quindi possibile praticare tanti corsi e attività nelle aree verdi cittadine e sulle spiagge della riviera romagnola, guidati da trainer professionali e competenti. Durante la stagione il programma sarà arricchito anche da alcuni speciali eventi e attività aggiuntive.



Al link www.timetomovegroup.it/active-program/ è possibile reperire tutte le informazioni sul progetto, il programma e le modalità di partecipazione. E' possibile ancora iscriversi in loco, dal 3 giugno, 30 minuti prima delle attività indicate nel programma. L’iscrizione è richiesta ai fini della copertura assicurativa.

Per partecipare alle attività è necessario munirsi di telo o tappetino personale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social dedicate al progetto su Facebook: Active Program, invece sulla piattaforma di Instagram:active_program24. Numero informativo per info tramite messaggi WhatsApp al numero 329.2361624. Media Partner del progetto: Cesena Today