Sfilata di auto storiche in Piazza Saffi con il passaggio della “Modena Cento Ore”

Lunedì le vie di Forlì si sono animate per l’arrivo di incredibili gioielli a quattro ruote, vetture storiche e meravigliose in gara per l’adrenalinica Modena Cento Ore. Le auto sono sfilate nel centro della città mercuriale a partire dalle 16.30. Sono un centinaio gli equipaggi iscritti all’edizione 2022, provenienti da tutto il mondo, rappresenteranno più di 17 nazionalità e scopriranno il meglio del Bel Paese. L’itinerario è partito da Milano Marittima, continuerà a Firenze e si concluderà infine a Modena, dove le vetture verranno presentate al pubblico e premiate in Piazza Grande al cospetto della Torre Ghirlandina.