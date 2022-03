Si avvicina il mondiale di F1: una cena apre la stagione di appuntamenti del Ferrari Club Forlì

Si avvicina l'inizio del mondiale di Formula Uno, ma anche della stagione agonistica del Motorsport. E si accende anche la stagione del Ferrari Club Forlì, guidato dal presidente Piero Gardini (volto noto del negozio di modellismo Magic Model di via Orsini), che inaugura il calendario di iniziative del 2022 con una cena sabato sera a "Casa la Corte" in via Enrico Mattei. Il ritrovo è previsto alle 20. "Nel corso della serata si parlerà dell'imminente inizio del campionato di Formula 1, augurando a tutti gli appassionati delle auto e delle rosse in particolare una stagione da protagonisti", evidenzia Gardini.