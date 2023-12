Concluso il corso di calcio-balilla a Villagrappa: "Iniziativa di valore sociale"

Si e’ concluso il corso gratuito di Calcio Balilla Asi - Associazioni Sportive e Sociali Italiane - realizzato grazie alla collaborazione tra la "Sport Calcino" (affiliata al Comitato Asi di Forlì-Cesena) e il Comitato del Quartiere 18 (Villagrappa-Petrignone-Castiglione, San Varano e Villa Rovere). Il corso si è svolto al martedì e giovedì per tutto il mese di novembre presso il Circolo Bondi – Matè di Villagrappa e ha vista la partecipazione di 10 atleti tra adulti e bambini. Sono stati consegnati ai presenti gli attestati di partecipazione e un video con la storia del Calcio balilla e le tecniche di base.

"Il Contributo del Comune di Forlì è stato anche per l’anno in corso di grande aiuto alle nostre realtà territoriali - dice Doris Versari, coordinatore del Quartiere 18 -. Ringraziamo la A.S.D Sport Calcino e i Formatori Nazionali e Tecnici di Calci Balilla Asi Carlo Castrignano’ e Domenico Narracci che con grande competenza e professionalità hanno a trasmesso ai partecipanti non solo importanti nozioni normative ma anche grande entusiasmo e passione".

"Abbiamo come obiettivo quello di diffondere in tutti i quartieri Forlivesi la pratica del Calcio balilla perché si possa comprendere il valore sociale oltre che sportivo che ha questa disciplina oggi riconosciuta anche dal Coni", conclude Castrignano’. Per Corsi, eventi e altre attività di Calcio Balilla con la Sport Calcino asd scrivete a calciobalilla.asiforlicesena@gmail.com