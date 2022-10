Soft Air, l’associazione Les Grognards di Forlì si laurea campione d'Italia Pcs

Domenica l’associazione sportiva dilettantistica Les Grognards di Forlì si è laureata Campione d’Italia Pcs di soft air, arrivando prima nella gara organizzata dall’associazione Riviera dei Fiori a Sanremo. Dopo aver vinto il 4 settembre il campionato regionale Pcs dell’Emilia Romagna, totalizzando su 4 gare ben 3 primi posti e un secondo posto, l’associazione Les Grognards di Forlì ha sbaragliato la concorrenza delle migliori squadre italiane provenienti da tutte le regioni e ha vinto anche il campionato italiano. Alla gara hanno partecipato ben 12 associazioni sportive provenienti da tutti i comitati regionali d’Italia aderenti alla Federazione Italiana Pattuglie Soft Air, che si sono contese il titolo di Campione d’Italia Pcs. L’associazione Les Grognards ha ottenuto 6880 punti staccando di 110 punti la seconda associazione il Team Novak e di 630 punti la terza classificata, cioè gli Incursori Valdarno. Podio del campionato italiano Pcs 2022: Les Grognards di Forlì con 6880 punti, Team Novak di Genova con 6770 punti e Incursori Valdarno con 6250 punti. Si tratta di un traguardo importantissimo, perché, per la prima volta il titolo di Campione d'Italia Pcs di soft air arriva nella nostra regione, infatti, mai nessuna associazione sportiva dilettantistica emiliano romagnola si era laureata Campione Italiano Pcs di soft air.

Il soft air o tiro tattico sportivo è un’attività ludico ricreativa di squadra, basata sulla simulazione di giochi tattici. Per maggiori informazioni sul soft air: https://www.lesgrognards.it/softair/ Il campionato specialità Pattuglie Combat a Scenari (Pcs), organizzato dalla Federazione Italiana Pattuglie Soft Air (Fips), si svolge su un percorso prestabilito lungo il quale sono delimitate delle zone di gioco allestiti scenograficamente detti “Settori Obj”, che si compongono da più prove da svolgere. Ogni squadra, detta anche “pattuglia” è composta da 6 giocatori. Le squadre partecipanti si affrontano eseguendo ognuna in successione oraria a brevi tempi prestabiliti, il percorso per intero (manche), cominciando con l’impegnare il primo Settore Obj e poi, intervallati da brevi tratti di trasferimento non di gioco attivo, tutti gli altri settori, fino all’ultimo. Nello Story Board, consegnato alle squadre prima della gara, sono riportate tutte le informazioni utili che le squadre devono avere a loro disposizione per il corretto svolgimento delle azioni che prevedono un guadagno di punteggio in ognuno dei Settori Obj previsti. Il gioco, nei Settori Obj, è controllato e diretto da più arbitri. L’associazione sportiva dilettantistica Les Grognards, fondata a Forlì nel 2008, può contare su oltre 55 atleti tesserati ed è attiva con 6 campi di gioco in tutta la provincia di Forlì Cesena.