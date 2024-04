Softball, L'Italposa Forlì si ferma al pari a Pianoro ed ora già si pensa a Caronno, sfida scudetto 2023

L'Italposa Forlì esce con un pareggio un poco amaro dalla trasferta di Mia Office Pianoro, e ad appena 48 ore di distanza scende di nuovo in campo, di nuovo in trasferta: sabato le romagnole giocano a Caronno Pertusella, prima sfida tra i due club dopo la serie che lo scorso settembre ha assegnato lo scudetto del softball.



Il pari di Pianoro (0-4; 4-3) è accompagnato da un velo di rimpianto per il risultato di garadue: Forlì non era nella sua giornata migliore, ed era comunque arrivata all'ultima difesa in vantaggio 3-1, ma poi ha dovuto subire la rimonta e la vittoria bolognese. Conclusione affatto inattesa per una squadra che delle rimonte vincenti ha fatto spesso la sua cifra sportiva. A rendere positiva la giornata c'è la solida prestazione in garauno, vinta 4-0 grazie all'attacco vivace e cementata dalla prestazione superlativa in pedana di lancio di Cacciamani, 12 eliminazioni al piatto e una sola valida al passivo.



Non c'è comunque tempo per ruminare sul match infrasettimanale: c'è da affrontare un Caronno non meno temibile delle pianoresi, e che anche quest'anno si propone fra le candidate alla post-season. Rispetto al 2023, Caronno ha cambiato diverse giocatrici, soprattutto ha sostituito la lanciatrice cubana Tornes con la connazionale Diaz Nunez, la stagione scorsa alla Sestese, che anche senza cifre eclatanti è comunque elemento affidabile. E' arrivata anche l'azzurra Sarah Edwards, sono rimaste giocatrici di qualità come Sheldon e la venezuelana Alicart. Caronno è terzo in classifica con un record di 6-2 e precede Forlì che è a 5-3. In controtendenza rispetto alla propria storica filosofia di gioco, quest'anno Caronno segna molti punti ma ne subisce anche parecchi (37, rispetto per esempio ai 15 di Forlì) e concede qualcosa di più anche in difesa.



Si gioca al "Francesco Nespoli" di Caronno Pertusella. Playball regolarmente alle 17, come sempre nel fine settimana, e ripetizione 30' dopo la conclusione del primo match. Forlì nel cerchio del lanciatore manda Cacciamani e Barnhill, mentre le pitcher varesine saranno Messina e la citata Diaz Nunez.

Il resto della giornata non vede in programma scontri diretti. Castelfranco - Saronno, Collecchio - Bollate, Pianoro - Macerata sono le partite; riposa l'Old Parma.