Softball, al Buscherini il big match con le campionesse d’Italia del Saronno

Il Softball Forlì torna sul diamante di casa. Il match è di quelli da "cerchietto rosso": nelle ultime due stagioni Saronno e Forlì si sono incrociate in sfide sempre decisive sul cammino verso lo scudetto. Nel 2021 furono Ricchi e compagne a prevalere, mentre la stagione scorsa ha visto le varesine iscrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro del campionato nazionale. L'intenzione è senz'altro quella di bissare il successo: tolto un doppio passo falso (casalingo) contro il Castelfranco, l'Inox Team ha già fatto bottino pieno contro due dirette concorrenti come Bollate e Pianoro, e scende in Romagna per ribadire a chiare lettere la propria supremazia. L’arrivo della lanciatrice australiana Trzcinski ha completato la pedana di lancio e, in senso più generale, aumentato la pericolosità di un gruppo già parecchio solido. Con una media battuta di .334, l'attacco del Saronno ha statisticamente superato quello forlivese che, complice le giornata di magro cui è stata costretta a Bollate, ha visto diminuire la sua percentuale a .327. Nel line up varesino al momento ci sono otto giocatrici oltre i .300, di cui tre sopra i .400: l'azzurra Marrone, la basca Blesa e il catcher venezuelano Lozada, probabilmente la più pericolosa del mazzo con il suo .419 e ben 11 punti battuti a casa, un battitore micidiale con i corridori sulle basi.

Per non farsi mancare niente in un momento comunque delicato, in casa forlivese si è aggiunto un altro infortunio: dopo Laghi, sabato scorso si è fatta male Beatrice Maroni, per lei distorsione a una caviglia e stessa prognosi di Laghi, quattro settimane di riposo e terapia. Il suo rientro probabile è per il girone di ritorno. Infortuni o non infortuni, se vuole affrontare le avversarie e giocarsi le proprie chances Forlì è chiamata ad una prestazione perfetta. Certamente l'attacco può pungere più di quanto si è visto contro Bollate: la potenza di Gasparotto (media battuta .462) e Ricchi (.425) da solo non può bastare, è un po' tutto il line-up che deve dimenticare la giornata-no e riaccendersi. Più delicato, se possibile, il compito di una difesa fin qui ancora troppo fallosa: in altre partite è un rischio calcolato, ma contro avversari di questa forza ogni errore rischia di venire pagato a carissimo prezzo.

Il play ball è per le 16 in punto, e i duelli in pedana sono scritti in partenza: nella partita "italiana" sarà Cacciamani contro Nicolini, mentre nella ripetizione serale Alyssa Graves se la vedrà con Trzcinski. L'incognita maggiore sarà il meteo: le previsioni per sabato non promettono niente di buono e mettono a repentaglio il regolare svolgimento del match, in questo caso il Regolamento Attività Agonistica del 2023 prevede che il recupero delle partite rinviate nel girone di andata debba aver luogo in occasione del match di ritorno, esattamente il giorno dopo (la domenica, se la gara si gioca di sabato).

Assodato che Forlì - Saronno è il match clou della giornata, le altre gare del settimo turno vedono impegni mediamente agevoli per le altre formazioni di testa. Bollate gioca a Parma, Caronno e Pianoro in casa rispettivamente contro Castelfranco e Sestese. Resta infine un'ultima gara che può già dire molto in chiave salvezza, e si tratta di Macerata – Collecchio: per chiunque delle due, una doppia vittoria vorrebbe dire tirarsi fuori per ora dalle preoccupazioni.