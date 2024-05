Softball, al Buscherini il match clou della seconda giornata di ritorno: l'Italposa sfida Bollate

Dopo aver iniziato il girone di ritorno contro l'ultima in classifica, Parma, per la seconda giornata l'Italposa Forlì affronta la capolista Bollate, in quello che è l'indiscusso match di cartello del massimo campionato di softball. Per le statistiche, Forlì contro Bollate è sempre stata una partita importante, sempre di alto profilo, difficilmente banale, mai scontata. Spesso i due club si sono disputati un piazzamento di vertice, quando non un trofeo; non a caso, quello di sabato 25 è l'antipasto di un'altra sfida, la semifinale di Coppa Italia del prossimo 22 giugno.

L'Italposa è uscita da Parma con due prove consistenti, e anche brillanti se si considera il perfect game tirato da Kelly Barnhill. La lanciatrice americana appare al top della condizione: nelle ultime sei prestazioni ha incassato 9 valide e registrato 74 strike out, che fa oltre 12 di media a partita. Peccato che la sua esperienza in Romagna sia al termine: come da contratto, a inizio giugno Barnhill tornerà negli Usa per via di impegni presi in precedenza, e per questo Forlì è da tempo alla difficile ricerca di una sostituta. E non è l'unico movimento: dopo Bollate se ne andrà da Forlì anche Marta Gasparotto, destinazione il circuito Pro americano allo stesso modo di anno scorso. Perdere una dopo l'altra il miglior battitore (la media di Gasparotto nel box è .545) e uno dei migliori pitcher del campionato sarebbe normalmente un evento terribile, ma almeno l'Italposa potrà contare su tre rientri: sempre a inizio giugno LaCatena, Mambelli e Vigna torneranno dagli Stati Uniti dove hanno frequentato il college e giocato tanto. Per scendere in campo con la maglia di Forlì ci vorranno ancora un paio di settimane.



Bollate fin qui ha perso una sola volta in tutta la stagione. Le statistiche la dicono lunga sulla sua forza: difesa efficace (16 errori), pedana solida, attacco produttivo grazie a un line up da .343 di media e i picchi individuali della giapponese Eguchi, della céca Slaba e della azzurra Elisa Cecchetti, tutte e tre sopra i .400 di percentuale. Bollate in pedana ha perfino dei margini di miglioramento: finora si è affidato alla rotazione tutta italiana di Nicolini, Bigatton e Greta Cecchetti, ma per il finale di stagione farà sicuramente arrivare una forte lanciatrice americana e sarà certamente l'avversario da battere nei playoff. Il match inizia alle 17. Per le sfide in pedana l'Italposa schiera nell'ordine Cacciamani e Barnhill, mentre Bollate di solito impiega Bigatton in garauno e Nicolini nella ripetizione, inserendo Cecchetti nei finali a blindare la vittoria. Lo scontro diretto fra Pianoro e Saronno (quinta contro seconda) è l'altro match clou della giornata; completano il quadro Macerata - Parma e Castelfranco - Collecchio. A riposo il Caronno.