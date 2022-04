Softball, altra trasferta per la Poderi Dal Nespoli: trasferta in Lombardia contro Caronno

Seconda giornata del girone di andata del Campionato di serie A1 di softball, nel Girone B ed è già scontro fra le due formazioni che nella prima giornata hanno fatto bottino pieno, Poderi dal Nespoli Forlì e Rhea Caronno. La Poderi dal Nespoli salirà in Lombardia a fare visita alla formazione del Rheavendors Caronno sul diamante di Caronno Pertusella (VA) prima gara alle 17, seconda gara a seguire. Le due formazioni sabato scorso hanno avuto la meglio sulle avversarie la Poderi dal Nespoli fuori casa contro l’Old Parma ha fatto sue le due gare con il netto punteggio 7-1 in gara 1, finita anzitempo alla sesta ripresa, e 12-4 in gara 2, anche il Caronno sul proprio diamante ha centrato lo sweep contro le venete del Castelfranco 8-1 e 4-1 i due punteggi a favore delle varesine.

La formazione lombarda, avversaria in questa seconda giornata delle romagnole, ha consolidato il gruppo della scorsa stagione, riconfermate le due straniere, la venezuelana Yuruby Alicart e il pitcher cubano Tornes. In pedana della gara riservata al picther italiano c’è stato il cambio fra la Salis, che ritorna così in veneto ed sabato in pedana ha lanciato contro le ex compagne, e la mancina Messina Garibaldi Bianca frutto del vivaio Caronnese. Un innesto importante invece è l’arrivo dell’interno Cecchetti Lara, da Bollate, sabato schierata in seconda base, ma è nel box dove ha dato il massimo apporto con un 4 su 7 che vale un .571 di media e 4 punti battuti a casa.

Altri punti solidi delle varesine sia in attacco che in difesa di Yuruby Alicart e di Melay Sheldon che nel box sabato scorso, con un 5 su 7 ed una media di .714 è stata la migliore delle varesine. In pedana per la partita delle straniere ci sarà la cubana Tornes, lanciatrice che nella passata stagione è stata la migliore della serie A1 chiudendo a 0,28 di Media Pgl. La squadra forlivese si presenterà con la formazione che sabato scorso è scesa in campo a Parma, con la differenza che sicuramente gara 2 contro la Tornes sarà un partita diversa: la pedana forlivese potrà contare su Carlotta Onofri, Virginia Mambelli, Veronica Onofri e Margherita Ricci, che sabato scorso ha fatto il suo debutto in pedana in serie A1. Per gara uno la palla sarà nelle mani di Cacciamani contro Bianca Messina.

Dietro in classifica incomincia già la rincorsa alle spalle dei primi, Bussoleno e Nuoro con una vittoria non vogliono perdere terreno dalla cima, con le venete che ricevono la visita dell’Old Parma in cerca del primo risultato utile e il Nuoro in trasferta a Castelfranco affronta un difficile Metalco Thunders che sta cercando di ripetere l’exploit dello scorso anno quando chiuse da capolista il girone B. Nel Girone A il clou della giornata è a Bologna dove le BlueGirls ricevono la visita del MKF Bollate con le padrone di casa in cerca di punti per non fare allontanare troppo le prime del girone, Bollate appunto e Saronno che potrebbe anche non giocare contro Caserta vista ancora l’incertezza della partecipazione delle campane alla stagione 2022. Infine chiude la giornata la sfida fra Sestese e Collecchio, per le fiorentine vale anche come debutto stagionale, dopo il forfait del Caserta domenica scorsa, mentre per le parmensi la possibilità di muovere la classifica.