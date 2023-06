Softball: arrivata a Forlì Myka Sutherlin, la nuova lanciatrice americana che sostituisce Alyssa Graves

In questo fine settimana il Forlì Softball è atteso da un doppio impegno: venerdi sul diamante casalingo del "Buscherini" verrà giocato il recupero del match contro le campionesse d’Italia del Saronno, previsto per il 13 maggio scorso e poi non disputato per maltempo; ventiquattr'ore dopo, le romagnole saranno a Macerata in quella che è la prima giornata del girone di ritorno. Tuttavia la notizia della settimana è un'altra: è infatti arrivata a Forlì Myka Sutherlin, la nuova lanciatrice americana che sostituisce Alyssa Graves e che difenderà i colori forlivesi fino al termine della stagione.



Nata a Gilbert in Arizona, ventitrè anni da compiere, Sutherlin ha studiato a Los Angeles presso California State Fullerton, e fino a metà maggio ha giocato con le Titans. Ottenuta la laurea, concluso il campionato di softball Ncaa con una sconfitta ai Regionals, la lanciatrice è volata a Forlì martedì 30 e potrà scendere in campo con la maglia forlivese a Macerata; non potrà ovviamente giocare contro Saronno, perché nel giorno in cui doveva giocarsi la partita poi rinviata non era ancora stata tesserata dal club forlivese.



La doppia sfida del fine settimana è ad alto coefficiente di difficoltà. Partendo dal match del venerdì, non c'è dubbio che è Saronno ad apparire favorito: la squadra campione d'Italia ha perso due volte a inizio campionato, dopodiché ha infilato un percorso netto di dieci successi consecutivi, issandosi in vetta alla classifica con ampio margine sulle inseguitrici. Contro una formazione in chiaro stato di forma, le forlivesi devono accusare defezioni di peso: niente lanciatrice straniera (Graves "tagliata", Sutherlin non utilizzabile), niente Laghi e Maroni che sono infortunate, e probabilmente nemmeno Gasparotto, miglior battitore di squadra e miglior fuoricampista della A1, che è in procinto di andare a giocare nel campionato Pro americano.



Forlì, che esce da un pareggio agrodolce contro le Blue Girls Pianoro, per giocarsela alla pari dovrà essere semplicemente perfetta in difesa, e puntare sulla potenza del proprio attacco, fin qui il reparto più efficace. In pedana toccherà alla giovane Kylie Milano, che verrà schierata nella partita del lanciatore straniero e se la vedrà con l’australiana Trzcinski, che in campionato ha messo a segno statistiche di assoluto valore attualmente (cinque vittorie in altrettante apparizioni, e 0.37 di media Pgl). Nel match italiano invece si affronteranno le due lanciatrici della nazionale italiana, Ilaria Cacciamani e Alice Nicolini.



Il giorno dopo a Macerata inizia il girone di ritorno. La compagine marchigiana, neopromossa, sta rendendo la vita difficile a tutti e in classifica si mantiene circa a metà a braccetto con Parma e Collecchio. All’andata finì con due vittorie romagnole, ma si trattò di successi molto stretti, entrambi con il minimo scarto, in cui Forlì probabilmente sfruttò la propria maggior esperienza nelle situazioni di pressione. Gli incroci in pedana di lancio vedranno opporsi Cacciamani contro Luconi in garauno, e l'esordiente Sutherlin contro l'australiana Ladner nella ripetizione.