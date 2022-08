Softball, buona la prima: esordio vincente in Coppa dei Campioni per la Poderi dal Nespoli

Nella partita inaugurale della 42ma Coppa Campioni di softball, la Poderi dal Nespoli Forlì ha sconfitto 3-2 lo Joudrs Praga, squadra rappresentante della Repubblica Céca. Sono state peraltro rispettate le previsioni della vigilia, che vedono Forlì fra le candidate alla finale, e le boeme piuttosto come una delle outsiders. Ma Forlì ha fatto molta fatica per avere ragione delle giovani praghesi, riuscendo a prevalere grazie alla qualità della propria pedana di lancio e alla potenza dell'attacco.

Va dato infatti merito alla prestazione di Kellie White, lanciatrice americana selezionata apposta per la Coppa, che il manager Francisca ha scelto come partente per un match notoriamente delicato come quello inaugurale. White ha fornito una prova concreta e convincente. Sui suoi effetti, soprattutto sul suo "cambio", lo Joudrs ci ha capito poco o niente, e quando le boeme hanno iniziato a leggerlo meglio, erano già passati quattro inning, e le sorti del match indirizzate verso di Forlì. Al settimo turno, con un punto da difendere, ha fatto il esordio l'altra lanciatrice americana, Holly Azevedo, che ha registrato la "salvezza" per le statistiche.

In attacco, Forlì ha fatto meno cose rispetto allo Joudrs, però le ha fatte meglio. Al secondo inning c'è stato un fuoricampo da 1 punto di Veronica Onofri; al terzo, un altro home run di Brookshire, stavolta da 2 punti, ha arrotondato il punteggio e fatto sperare in una partita agevole. Purtroppo per Forlì, l'ispirazione si spegneva di fatto in quel momento, mentre lo Joudrs iniziava a capire meglio le traiettorie di White e a mettere in scena il proprio tentativo di rimonta. Spento al settimo inning dall'ingresso in pedana di lancio di Azevedo.

La prossima partita di Forlì è già da "punto esclamativo". Le romagnole sfidano Bollate, società organizzatrice e seria pretendente alla Coppa, nella riedizione della finale 2021. E' già un match che potrà dire qualcosa di decisivo sulle condizioni di entrambe le squadre.