Softball, con una sconfitta ed una vittoria il Forlì mantiene la terza piazza

Weekend in chiaro scuro per il Softball Forlì. Dopo un venerdì decisamente nero nel recupero contro le lombarde del Saronno, sabato le mercuriali sono tornare alla doppia vittoria nella trasferta marchigiana contro il Macerata. Nella prima giornata di ritorno le prime cinque squadre della classifica fanno bottino pieno, Saronno 8/5 e 4/2 su Collecchio, Bollate 10/0 4/1 su Castelfranco, Caronno 7/0 e 7/0 sulla Sestese, dividendo così la classifica in due blocchi anche se il Collecchio attualmente sesto è a solo due gare dal Pianoro quinto che però ha due gare da recuperare.

Le sfide

In Gara 1 il Saronno parte subito forte al primo inning Cacciamani viene colpita subito due fuoricampo da 3 e 2 punti ciascuno portano subito il punteggio sul 0-5 per le varesine. Timida risposta delle forlivesi con un punto al secondo inning, il ritmo delle Lombarde non diminuisce con un punto al terzo e due al quarto il punteggio lievita fino al 1-8 in piena zona sospensione anticipata della gara. Nella seconda parte della quarta ripresa Forlì prova ad alzare la testa, 4 valide di cui due doppi ed 1 errore avversario riaprono la gara Forlì segna 5 punti e accorcia il punteggio 6-8 il parziale al quarto. Al quinto inning con tre punti e uno al sesto Saronno tiene le distanze e il punto forlivese del sesto inning serve solo a modificare il punteggio ma non il risultato finale, gara che finisce 7-12 per le Lombarde.



Gara 2 con l’assenza della pitcher americana Graves rientrata negli State la palla della gara è nelle mani della giovane Kylie Milano (classe 2007) al suo esordio in serie A1 come partente, in pedana per il Saronno l’Australiana Trzcinski. L’attacco lombardo si fa sentire subito nelle prime riprese tre punti al primo e cinque al secondo inning portano il punteggio sul 0-8. L’attacco forlivese non trova il lanci di Trzcinski e saranno solo due le valide colpite dalle mazze forlivesi. La partita arriva al quinto inning dove le ospiti segnano altri due punti con l’incontro che si chiude anticipatamente alla quinta ripresa per manifesta con il punteggio 0-10 per le campionesse d’Italia.

Le partite di sabato

Sabato torna il sereno in casa forlivese, le romagnole erano impegnate nella prima giornata del girone di ritorno nelle marche in casa del Macerata. Le forlivesi vogliono riprendere subito d la marcia in campionato e per questo c’è anche l’atteso esordio della nuova lanciatrice americana Myka Sutherlin. In Gara 1, con Cacciamani in pedana opposta a Luconi, il punteggio si sblocca per le romagnole al secondo inning con un punto, al terzo inning vanno a referto altri tre punti, grazie anche al Homerun da 2 RBI di Giacometti, poi un doppio ed un singolo portano il punteggio sul 0-4 per le romagnole. In pedana Cacciamani tiene sotto controllo il line up avversario alla fine saranno solo due le valide concesse ambedue alla ex di turno Grifagno. Al quarto inning Gasparotto colpisce il suo Homerun n 7 della stagione, alla fine dell’inning il punteggio passa a 0-7 per le romagnole. Alla quinta ripresa spallata decisiva che determina la chiusura anticipata della gara, 5 valide di cui un doppio di Giacometti portano a referto ben 5 punti per punteggio finale di 0-11 che chiude l’incontro. Nel Box Gasparotto 3 su 3 con 1 HR e 2 RBI, Giacometti 3 su 4 con 1 HR e 2 RBI.



In Gara 2 c’era l’atteso esordio in pedana della americana Sutherlin per Forlì, per le padrone di casa in pedana l’australiana Ladner. La gara fino al sesto inning sarà gara fra lanciatori, la prima valida al 4 inning per il Macerata il corridore viene poi spinto in seconda base ma termina li la sua corsa. Al sesto Forlì concentra nell’inning le sue 4 valide dell’incontro, con due out Gasparotto batte un singolo, segue Giacometti con un doppio a Ricchi viene data la base intenzionale e Cacciamani nel box con due Strike a carico batte un lungo triplo fra gli esterni che fa correre a casa tre importanti punti, a suggellare la valida di Mambelli spinge a casa Cacciamani per il punto numero 4. Negli ultimi due attacchi marchigiani da segnalare la seconda valida della giornata per Macerata che non porta a segnature e l’incontro si conclude così sul punteggio di 0-4 per le forlivesi. Buono il debutto di Sutherlin 2 valide concesse 0 basi su ball e 7 strike out messi a segno.