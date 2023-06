Softball, contro Old Parma il debutto casalingo del pitcher americano Sutherlin Myka

Nello scorso fine settimana le forlivesi hanno giocato due incontri ravvicinati: ne sono uscite con un doppio ko contro Saronno, spiacevole soprattutto nelle proporzioni; e con un doppio successo a Macerata, coinciso con il positivo esordio stagionale della nuova lanciatrice americana, Myka Sutherlin. Contro Parma potrebbero esserci ulteriori novità: in settimana sono arrivate Alexia Lacatena e Laura Vigna, che hanno concluso la stagione nei loro campionati di college americani (rispettivamente a Kentucky e a Florida Southwestern). Entrambe sono poi destinate a vestire la maglia azzurra nel torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo, e con loro le forlivesi Marta Gasparotto Ilaria Cacciamani: il torneo di A1 si fermerà ad inizio luglio, e poco dopo l'Italia giocherà il proprio girone che si disputa in Friuli.



Fino a quel momento ci sono quattro giornate di campionato da giocare, la prima dei quali contro Parma. La classifica vede Forlì al terzo posto, e le ducali nella metà bassa, ma questo non suggerisce affatto una partita scontata. Mica per altro all’andata, sul diamante parmense, Forlì incappò nella prima sconfitta stagionale. Vinta garauno con un 5-1 molto più netto che in apparenza, le romagnole si arresero nel match di ripetizione contro un avversario rivelatosi migliore nel concretizzare le proprie occasioni.



Parma ha un buon attacco, con tre o quattro battitori da maneggiare con cura, come Logan Moreland (media di .433 e una percentuale esagerata di arrivi in base), De Luca, Zenari e anche Ghillani. Parma però commette parecchi errori in difesa, è la peggiore del campionato con 39, e c'è da aspettarsi che le forlivesi siano parecchio aggressive in battuta e sulle basi, che cerchino di mettere il più possibile la palla in gioco per dare pressione alle avversarie.



Purtroppo l'ottimo attacco di Forlì è rimasto privo del suo miglior battitore, Marta Gasparotto, andata a giocare con le Pro negli Usa: ma il line up romagnolo ha qualità in tutti i suoi componenti, e con Vigna ed il prossimo rientro dell'infortunata Laghi (stava battendo con .440 di media prima di farsi male) è in grado di mantenersi a buone medie.



Contro Parma, in pedana di lancio il manager forlivese Juni Francisca manderà senz'altro Cacciamani in garauno e Sutherlin in garadue; con a disposizione sia Lacatena che Milano, le emiliane risponderanno con Ghillani e l’americana Kistner, che all'andata non c'era e che quindi per l'attacco romagnolo è tutta da decifrare.



Il resto della giornata ha in cartellone uno scontro diretto, quello fra Pianoro e Caronno, di certo ancor più significativo dopo che nell'anticipo giocatosi in settimana le varesine hanno incassato due ko da Bollate: chi si portasse a casa l'intera posta metterebbe una piccola, grande opzione sui playoff. Curiosità per Castelfranco – Saronno, soprattutto per vedere come la squadra campione d'Italia vorrà vendicare lo 0-2, dell'andata. Completano la giornata Bollate - Macerata e Sestese - Collecchio.