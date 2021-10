Softball, Coppa dei Campioni e scudetto: la Poderi dal Nespoli celebra l'indimenticabile 2021

Le campionesse italiane ed europee del Softball Forlì sono state ospiti sabato di Poderi dal Nespoli, main-sponsor della squadra, per una cena alla presenza di Alfeo e Marco Martini, del vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo e dell'assessore con delega alle delle Pari Opportunità Andrea Cintorino. La squadra di softball di A1 di Forlì e tutti i tecnici della società sportiva sono stati invitati nella splendida cornice di Borgo dei Guidi per festeggiare lo Scudetto Italiano di Serie A1 e la vittoria della Women’s Softball European Premiere Cup, la Coppa Campioni Europea.

Oltre alla rappresentativa della società sportiva, presenziavano all’evento Alfeo Martini, founder dI Mgm e del Gruppo Mondodelvino di cui fa parte la cantina di Poderi dal Nespoli, e Marco Martini, membro del Consiglio d’Amministrazione di Mondodelvino. In occasione della cena, è stato confermato il supporto di Poderi dal Nespoli alle romagnole per la stagione 2022. Mezzacapo e Cintorino, che hanno confermato l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la costruzione dell’edificio che ospiterà vari servizi ad uso del club sportivo. Il presidente del Softball Forlì Giovanni Bombacci ha ringraziato per il sostegno lo sponsor e l’Amministrazione della Città di Forlì per l’impegno preso a favore della società forlivese.