Softball, doppio successo ai danni dell’Old Parma: Forlì consolida il terzo posto in classifica

Il Softball Forlì chiude con uno veloce sweep la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1. E' toccato alle emiliane del Old Parma subire le due sconfitte prima del limite, gara 1 finita per 8-0 al 5° inning e gara 2 terminata alla 4^ ripresa per 10-0. La formazione forlivese al gran completo ha visto il rientro dalla stagione universitaria di Alexia Lacatena e Laura Vigna e ancora la disponibilità di Marta Gasparotto ha permesso allo staff tecnico forlivese, di mantenere ancora a riposo le atlete che stanno per rientrare dagli infortunati e contemporaneamente provare situazioni di gioco che hanno interessato tutti i reparti e le atlete a disposizione.

Buona la prestazione della formazione forlivese in tutti i reparti, in pedana con solo 4 le valide e zero punti concessi in due gare, in attacco con 19 valide battute di cui tre HR e in difesa a chiudere con zero errori commessi. Con questo doppia vittoria e alla luce dei risultati delle altre gare nulla è cambiato in vetta la classifica, con Forlì che consolida la terza piazza alle spalle di Bollate seconda a 1 gara e Saronno capolista a 4 gare, mentre alle spalle delle forlivesi il pareggio fra Caronno e Bologna ha favorito le romagnole aggiungendo un’altra gara di distacco con le formazioni in corsa per la quarta piazza.

Il prossimo appuntamento sicuramente più complicato è sabato prossimo in Lombardia contra la formazione della RheaVendors Caronno, che ha pareggiato con le Blue Girls Bologna e seguono in classifica le romagnole a quattro gare di lunghezza, ed anche se il girone di ritorno è appena iniziato le gare avranno un valenza importante in chiave post season , Forlì all’andata al Buscherini vinse entrambi gli incontri contro le Varesine.

Le sfide

Gara 1 Cacciamani inizia in pedana e apre l’incontro concedendo la prima e unica base ball alle avversarie per il resto nelle 4 riprese lanciate sarà solo 1 la valida concessa e 4 gli strike out messi a segno. Intanto l’attacco già al primo inning mette pressione e con due valide e sfruttando due errori avversari mette due punti sul tabellone, al terzo e quarto inning la partita si risolve, al terzo dopo il punto da Gasparotto su lancio pazzo, l’home run da due punti di Mambelli porta il parziale sul 5-0 che si incrementa nella ripresa successiva con altri tre punti prodotti dal Home Run di Ricchi. Nel quinto attacco parmense in pedana sale Alexia Lacatena per chiudere la gara, inizio incerto arriva a basi piene ma ritorna in controllo e con una rimbalzante e due strike out chiude l’incontro anticipatamente 8-0 per le romagnole alla 5^ ripresa, saranno sette le valide messe a segno dall’attacco di casa con due Home Run .



Gara 2 si registra il debutto casalingo della pitcher americana Myka Sutherlin, dopo la buona prestazione di sabato scorso a Macerata. Per lei il lavoro è durata anche meno oggi, la gara è terminata per manifesta alla 4 ripresa sul punteggio di 10-0. La Sutherlin che anche oggi a mostrato solidità in pedana, ha chiuso la gara concedendo solo una valida e 0 basi ball e mettendo a segno 2 strike out. Il resto lo ha fatto l’attacco con 12 batture valide, fra cui l’Home Run numero otto di Gasparotto, utili a segnare i 10 punti che hanno poi fatto concludere anticipatamente l’incontro. L’attacco ha segnato in tutte le riprese, al primo inning 2 punti corsi a casa prima sfruttando un lancio pazzo poi sulla prima valida di Lacatena al suo rientro. Al secondo inning saranno tre i punti ad andare sul tabellone, buona la corsa di Spiotta che prendendo il tempo alla difesa su un assistenza corre a casa base per il primo punto dell’inning, poi saranno i doppi di Gasparotto, Ricchi e il singolo di Cacciamani a fare il resto per il parziale di 5-0 alla seconda ripresa. La terza ripresa si apre con il lungo triplo di Giacometti che poi corre a casa su errore difensivo, poi arrivano gli altri due punti con l’Home Run 2 RBI di Gasparotto che incrementa così il punteggio portandolo sul 8-0. Nella quarta ripresa che diventerà anche l’ultima, dopo la veloce difesa sull’attacco emiliano, l’attacco forlivese mette a segno i due punti necessari per chiudere la gara 10-0 il finale. Da segnalare che il punto n 10 è stato anche il primo RBI in massima serie della giovane Matta Giulia entrata alla 4 ripresa a difesa del cuscino di prima base.

Le altre partite

Negli altri incontri della giornata, le prime della classe fanno bottino pieno Saronno si riprende la rivincita sulle Venete di Castelfranco 5:2 e 7:0 i due punteggi, il Bollate blocca la neopromossa Macerata con due nette vittorie 7:1 e 9:2 per le Milanesi. Passando alle spalle di Forlì per il quarto posto lo scontro fra Caronno e Bologna è finito in un pareggio 6:1 per le bolognesi gara 1 e 2:0 al primo Tie Break per le lombarde pareggio che indubbiamente favorisce Forlì. Domenica le gare Sestese – Collecchio finisco con un’altra doppia sconfitta per le toscane risultati che tengono vive le possibilità di post season per il Collecchio.